العاصفة مستمرة.. البرد يشتدّ وتحذير هـام

أفاد المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر باستمرار تأثير الموجة الباردة على أجزاء واسعة من المرتفعات الجبلية الشمالية والشمالية الغربية.



وتوقع المركز في نشرته الجوية، أن تكون الأجواء باردة إلى شديدة البرودة أثناء الليل والصباح الباكر في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء، شمال إب ومرتفعات لحج وأبين مع تكوّن الصقيع على أجزاء محدودة منها.



بينما قد تكون الأجواء باردة في محافظات حجة، المحويت، ريمة، تعز، الضالع وأجزاء من صحارى وهضاب حضرموت وشبوة.



وحذر المركز المواطنين في المرتفعات الجبلية أو المسافرين إليها من تأثير البرودة خاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر.



ونصح المزارعين بأخذ الاحتياطات اللازمة لحماية محاصيلهم الزراعية من آثار الصقيع.