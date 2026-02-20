المؤتمرنت -

دائرة المنظمات الجماهيرية تهنئ رئيس المؤتمر بشهر رمضان

تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق بن أمين أبو راس، برقية تهنئة بشهر رمضان المبارك، من الشيخ سيف عبدالولي الهياشي، القائم بأعمال رئيس دائرة المنظمات الجماهيرية عضو الأمانة العامة، فيما يلي نصها:



الأخ المناضل

الشيخ / صادق بن أمين أبو راس .. رئيس المؤتمر الشعبي العام .. المحترم



تحية طيبة وبـعــد:-



يسرني أن أتقدم إليكم بأسمي شخصيا ونيابة عن زملائي في دائرة المنظمات الجماهيرية بالأمانة العامة للمؤتمر الشعبي وقيادات وأعضاء منظمات المجتمع المدني من أعضاء المؤتمر الشعبي العام، أن أتقدم إليكم وإلى قيادات وقواعد وأعضاء حزبنا الرائد بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار.. ونسأل الله أن يعيده علينا وعليكم أعوام عديدة والجميع بصحة وعافية وعلى بلدنا بالأمن والأمان والإستقرار..



الأخ رئيس المؤتمر

نؤكد لكم دعمنا وتأيدنا لكم لكل جهودكم الكبيرة في تعزيز دور المؤتمر التنظيمي والوطني، وفي الأخير نتمنى لكم دوام الصحة والعافية ولبلادنا الأمن والأمان والاستقرار ولشعبنا التقدم والازدهار..



وتقبلوا خالص تحياتي وتقديري لكم؛؛؛



أخوكم/ الشيخ سيف عبدالولي الهياشي

القائم بأعمال رئيس دائرة المنظمات الجماهيرية

عضو الأمانة العامة