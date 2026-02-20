السبت, 21-فبراير-2026 الساعة: 03:12 ص - آخر تحديث: 02:37 ص (37: 11) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
يومٌ مجيدٌ
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
البرُفيسُور الجرباء البابكري في رِحابِ موكبِ الخالِدِينَ
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
البروفيسور بن حبتور… حين يكون الوفاء موقفاً، ويغدو التاريخ شهادة
عبدالقادر بجاش الحيدري
المؤتمر.. الحارس الوطني لفكرة الدولة الواحدة
توفيق عثمان الشرعبي
حَـلّ الانتقالي مَخرَجٌ للأزمة أم تمهيدٌ لاضطرابات؟!
يحيى علي نوري
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
قاسم محمد لبوزة*
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
أخبار
المؤتمر نت - تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق بن أمين أبو راس، برقية تهنئة بشهر رمضان المبارك، من الشيخ سيف عبدالولي الهياشي، القائم بأعمال رئيس دائرة المنظمات

دائرة المنظمات الجماهيرية تهنئ رئيس المؤتمر بشهر رمضان

المؤتمرنت -
دائرة المنظمات الجماهيرية تهنئ رئيس المؤتمر بشهر رمضان
تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق بن أمين أبو راس، برقية تهنئة بشهر رمضان المبارك، من الشيخ سيف عبدالولي الهياشي، القائم بأعمال رئيس دائرة المنظمات الجماهيرية عضو الأمانة العامة، فيما يلي نصها:

الأخ المناضل
الشيخ / صادق بن أمين أبو راس .. رئيس المؤتمر الشعبي العام .. المحترم

تحية طيبة وبـعــد:-

يسرني أن أتقدم إليكم بأسمي شخصيا ونيابة عن زملائي في دائرة المنظمات الجماهيرية بالأمانة العامة للمؤتمر الشعبي وقيادات وأعضاء منظمات المجتمع المدني من أعضاء المؤتمر الشعبي العام، أن أتقدم إليكم وإلى قيادات وقواعد وأعضاء حزبنا الرائد بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار.. ونسأل الله أن يعيده علينا وعليكم أعوام عديدة والجميع بصحة وعافية وعلى بلدنا بالأمن والأمان والإستقرار..

الأخ رئيس المؤتمر
نؤكد لكم دعمنا وتأيدنا لكم لكل جهودكم الكبيرة في تعزيز دور المؤتمر التنظيمي والوطني، وفي الأخير نتمنى لكم دوام الصحة والعافية ولبلادنا الأمن والأمان والاستقرار ولشعبنا التقدم والازدهار..

وتقبلوا خالص تحياتي وتقديري لكم؛؛؛

أخوكم/ الشيخ سيف عبدالولي الهياشي
القائم بأعمال رئيس دائرة المنظمات الجماهيرية
عضو الأمانة العامة








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
مجتمع مدني: هل الصيام آمن لمرضى الكبد؟
عربي ودولي: لازاريني: غزة تعيش كارثة إنسانية
فنون ومنوعات: غرامة بالملايين.. حكم نهائي على شيرين!
عربي ودولي: 100 ألف مصلٍ بالمسجد الأقصى
علوم وتقنية: كيف تحمي جسمك من العطش برمضان؟
رياضة: عودة ثنائي برشلونة للتدريبات
اقتصاد: ارتفاع أسعار النفط
عربي ودولي: 80 ألفاً أدوا صلاة الجمعة بالأقصى
اقتصاد: الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار
عربي ودولي: روسيا تسقط 149 مسيّرة أوكرانية
أخبار: العاصفة مستمرة.. البرد يشتدّ وتحذير هـام
علوم وتقنية: لماذا "نشعر بالبرد في عظامنا"؟
رياضة: أرسنال يعلن تجديد عقد ساكا
فنون ومنوعات: تيم حسن يرتكب جريمة قتل؟
عربي ودولي: 1148 فلسطينياً استخدموا معبر رفح
اقتصاد: الدولار ينتعش عالمياً
عربي ودولي: الأونروا: الوضع الإنساني في غزة كارثي
في مثل هذا اليوم: ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على غزة
أخبار: بدء صرف نصف معاش للمتقاعدين
أخبار: طقس اليمن بارد وتحذير من الصقيع
أخبار: هيئات المؤتمر تهنئ أبوراس بشهر رمضان وتشيد بجهوده في الحفاظ على التنظيم
أخبار: فروع المؤتمر تهنئ أبو راس برمضان وتؤكد الالتفاف خلف قيادته
عربي ودولي: 60 ألفاً أدوا صلاة التراويح بالأقصى
فنون ومنوعات: هؤلاء هم ضحايا "رامز ليفل الوحش"
مجتمع مدني: توزيع 700 وجبة إفطار لرجال المرور
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2026