السبت, 21-فبراير-2026 الساعة: 03:13 ص - آخر تحديث: 02:37 ص (37: 11) بتوقيت غرينتش
أخبار
المؤتمر نت - تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق بن أمين أبو راس، برقيتَي تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك من الأستاذ مختار يونس الأمين العام لحزب الحوار الوطني، والدكتور عبدالعزيز البكير الأمين العام للحزب القومي الاجتماعي

رئيس المؤتمر يتلقى برقيتي تهنئة بحلول شهر رمضان

المؤتمرنت -
رئيس المؤتمر يتلقى برقيتي تهنئة بحلول شهر رمضان
تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق بن أمين أبو راس، برقيتَي تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك من الأستاذ مختار يونس الأمين العام لحزب الحوار الوطني، والدكتور عبدالعزيز البكير الأمين العام للحزب القومي الاجتماعي.

حيث جاء في برقية التهنئة الأولى: الشيخ المناضل/ صادق أمين أبو راس - رئيس المؤتمر الشعبي العام.

تحيه وبعد:

بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك يسرني أن أرفع إليكم أسمى آيات التهاني والتبريكات .ومن خلالكم إلى كافة قيادات وكوادر وحلفاء وانصار المؤتمر الشعبي العام، وإلى جمبع أبناء شعبنا اليمني العظيم في الداخل والخارج.

سائلا الله عز وجل أن يوفقنا إلى صيام وقيام هذا الشهر الفضيل على النحو الذي يرضاه، وأن يجمع فيه شتات أبناء شعبنا، ويوحد صفهم وكلمتهم، ويحقق آمالهم وكل تطلعاتهم في العيش بأمن وسلام ووحدة ورخاء وازدهار..

وفي الختام أكرر التهاني لكم بهذه المناسبة الدينية العظيمة. متمنيا لكم موفور الصحة والعافية. ودوام التوفيق والنجاح في قيادة المؤتمر الشعبي العام وفي مختلف شؤون حياتكم.
مجددين لكم عهد الإخاء والوفاء بالوقوف إلى جانبكم في كل الظروف والأوقات لما فيه خدمة الوطن ومصالح اليمنيين.
ودمتم والله يرعاكم.

أخوكم /
أ / مختار ناجي علي يونس
الأمين العام لحزب الحوار الوطني.

كما جاء في برقية التهنئة الثانية: الأخ الشيخ/ صادق بن أمين أبوراس - رئيس المؤتمر الشعبي العام المحترم

بمشاعر مفعمة بالإيمان والتقدير، يسعدني وباسم قيادة وقواعد الحزب القومي الاجتماعي، أن أرفع إليكم أسمى آيات التهاني وأطيب التبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

سائلين المولى عز وجل أن يهل هذا الشهر الكريم عليكم وعلى وطننا العزيز بالخير واليمن والبركات، وأن يوفقكم في مهامكم الوطنية والتنظيمية لما فيه مصلحة الوطن واستقراره، متمنين لكم موفور الصحة والسعادة ولشعبنا الصامد دوام العزة والرفعة.

كل عام وأنتم بخير..

د. عبدالعزيز أحمد البكير
الأمين العام للحزب القومي الاجتماعي








