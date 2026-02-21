المؤتمرنت -

بن حبتور يعزي بوفاة الشيخ عبدالحميد العشبي

بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ عبدالحميد علي العشبي، الأمين العام للمجلس المحلي بمديرية حفاش، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة في خدمة الوطن والمجتمع.



وعبر نائب رئيس المؤتمر في البرقية التي بعثها إلى الشيخ عبدالصمد علي العشبي عضو اللجنة الدائمة الرئيسية عضو فرع المؤتمر بمحافظة المحويت وإخوانه، وإلى أبناء الفقيد وكافة آل العشبي بمديرية حفاش، باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام عن خالص العزاء والمواساة للجميع بهذا المصاب.



وأشاد بن حبتور، بمناقب الفقيد وأدواره الوطنية والاجتماعية وإسهاماته الفاعلة في إصلاح ذات البين وخدمة المنطقة.. سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



” إنا لله وإنآ إليه راجعون “.