المؤتمرنت -

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة اللواء أحمد عوفان

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة في وفاة اللواء أحمد بن ناجي عوفان، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن



وأشاد أبو راس، في برقية العزاء التي بعث بها إلى أبناء الفقيد عبدالسلام وعماد ومجيب وماجد وعدنان وعبدالواحد أحمد عوفان، بمناقب الراحل ومواقفه الوطنية والقبلية المشرفة وإسهاماته في مختلف المراحل التي مر بها الوطن، وكذا دوره الاجتماعي الكبير في إصلاح ذات البين.



وعبّر رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعظيم مواساته لأبناء الفقيد وكافة آل عوفان والقاسم بن صالح خاصة وآل دمينة وذو محمد عامة في محافظة الجوف بهذا المصاب.. مبتهلاً إلى المولّى -جلّت قدرته- أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وأصدقائه ومحبيه الصبر والسلوان.



"إنا لله وإنا إليه راجعون".