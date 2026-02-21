المؤتمرنت -

موجة البرد الشديد مستمرّة.. احذروا

أفاد المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر باستمرار تأثير الكتلة الهوائية الباردة على أجزاء واسعة من المرتفعات الجبلية الغربية والهضاب الداخلية والصحارى، متوقعاً أجواء شديدة البرودة وتكوّن الصقيع خلال الـ 24 ساعة المقبلة.



وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع أجواء شديدة البرودة أثناء الليل والصباح الباكر في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء ومرتفعات إب ولحج والضالع وجنوب مأرب وغرب الجوف مع إمكانية تكون الصقيع على أجزاء منها.



بينما قد تكون الأجواء باردة في مرتفعات أبين، شبوة حضرموت، المهرة والصحارى بوجه عام.



وحذر المركز المواطنين خاصة كبار السن والأطفال والمرضى في المرتفعات الجبلية الغربية والهضاب الداخلية من الأجواء الباردة والشديدة البرودة.



ونصح المزارعين باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مزروعاتهم من الصقيع، داعياً القادمين إلى المناطق الباردة لأخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من صدمات البرد.