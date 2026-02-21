الأحد, 22-فبراير-2026 الساعة: 01:11 ص - آخر تحديث: 01:08 ص (08: 10) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
يومٌ مجيدٌ
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
البرُفيسُور الجرباء البابكري في رِحابِ موكبِ الخالِدِينَ
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
البروفيسور بن حبتور… حين يكون الوفاء موقفاً، ويغدو التاريخ شهادة
عبدالقادر بجاش الحيدري
المؤتمر.. الحارس الوطني لفكرة الدولة الواحدة
توفيق عثمان الشرعبي
حَـلّ الانتقالي مَخرَجٌ للأزمة أم تمهيدٌ لاضطرابات؟!
يحيى علي نوري
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
قاسم محمد لبوزة*
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
أخبار
المؤتمر نت - ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 72 ألفاً و70 شهيداً، و171 ألفاً و738 مصاباً

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 72070

المؤتمرنت -
ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 72070
ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 72 ألفاً و70 شهيداً، و171 ألفاً و738 مصاباً.

وذكرت وزارة الصحة في غزة، اليوم، أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الـ 48 ساعة الماضية وحتى اللحظة: شهيدا واحدا، و10 إصابات، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وأوضحت أن إجمالي عدد الضحايا منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي قد ارتفع إلى 612 شهيدا، بالإضافة إلى 1,640 مصابا، فيما جرى انتشال 726 جثمانا.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: ريال مدريد يسقط أمام أوساسونا
فنون ومنوعات: رمضان مرتين في عام واحد
رياضة: ثنائية كين تعزز صدارة البايرن
رياضة: الإنتر يبتعد بصدارة الكالتشيو
عربي ودولي: روسيا تسقط 77 مسيرة أوكرانية
مجتمع مدني: هل الصيام آمن لمرضى الكبد؟
عربي ودولي: لازاريني: غزة تعيش كارثة إنسانية
أخبار: بن حبتور يعزي بوفاة الشيخ العشبي
فنون ومنوعات: غرامة بالملايين.. حكم نهائي على شيرين!
عربي ودولي: 100 ألف مصلٍ بالمسجد الأقصى
أخبار: رئيس المؤتمر يتلقى برقيتي تهنئة بحلول شهر رمضان
علوم وتقنية: كيف تحمي جسمك من العطش برمضان؟
رياضة: عودة ثنائي برشلونة للتدريبات
اقتصاد: ارتفاع أسعار النفط
أخبار: بن غفير يقتحم المسجد الأقصى
أخبار: دائرة الشباب والطلاب تهنئ أبو راس بشهر رمضان
عربي ودولي: 80 ألفاً أدوا صلاة الجمعة بالأقصى
اقتصاد: الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار
عربي ودولي: روسيا تسقط 149 مسيّرة أوكرانية
أخبار: دائرة المنظمات الجماهيرية تهنئ رئيس المؤتمر بشهر رمضان
أخبار: العاصفة مستمرة.. البرد يشتدّ وتحذير هـام
علوم وتقنية: لماذا "نشعر بالبرد في عظامنا"؟
رياضة: أرسنال يعلن تجديد عقد ساكا
فنون ومنوعات: تيم حسن يرتكب جريمة قتل؟
عربي ودولي: 1148 فلسطينياً استخدموا معبر رفح
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2026