السيد عبدالملك الحوثي يهنئ رئيس المؤتمر بشهر رمضان

تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق بن أمين أبو راس، برقية تهننة بحلول شهر رمضان المبارك من السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي.. جاء فيها:



بسم الله الرحمن الرحيم



(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) صدق الله العلي العظيم



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



الأخ العزيز الشيخ/ صادق أمين أبوراس

رئيس المؤتمر الشعبي العام



تحية طيبة وبعد:



بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أتوجه إليكم بأطيب التهاني والتبريكات بهذه المناسبة، سائلين الله أن يوفقنا وإياكم لصيامه وقيامه وصالح الأعمال.



وبهذا المناسبة العظيمة نبارك لكم بهذا الشهر الكريم، وأسال الله أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه، وأن يرحم شهداءنا الأبرار ويشفي جرحانا وينصرنا بنصره إنه سميع الدعاء



والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،



أخوكم/ عبدالملك بدر الدين الحوثي