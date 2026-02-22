المؤتمرنت -

رئيس المؤتمر يعزي الزميل محمد شرف الدين بوفاة والده

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة في وفاة الحاج حسين علي حمود شرف الدين عن عمر ناهز 77 عاما .



واعرب أبو راس في البرقية التي بعثها إلى الزميل محمد حسين علي شرف الدين المذيع في قناة اليمن اليوم واخوانه طه وعلي ويحيى وكافة افراد الاسرة باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعظيم مواساته بهذا المصاب الجلل>



سائلاً الله -سبحانه وتعالى- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أسرته وكل ذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون"..