الأحد, 22-فبراير-2026 الساعة: 01:12 ص - آخر تحديث: 01:08 ص (08: 10) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
يومٌ مجيدٌ
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
البرُفيسُور الجرباء البابكري في رِحابِ موكبِ الخالِدِينَ
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
البروفيسور بن حبتور… حين يكون الوفاء موقفاً، ويغدو التاريخ شهادة
عبدالقادر بجاش الحيدري
المؤتمر.. الحارس الوطني لفكرة الدولة الواحدة
توفيق عثمان الشرعبي
حَـلّ الانتقالي مَخرَجٌ للأزمة أم تمهيدٌ لاضطرابات؟!
يحيى علي نوري
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
قاسم محمد لبوزة*
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
أخبار
المؤتمر نت - بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة في وفاة الحاج

رئيس المؤتمر يعزي الزميل محمد شرف الدين بوفاة والده

المؤتمرنت -
رئيس المؤتمر يعزي الزميل محمد شرف الدين بوفاة والده
بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة في وفاة الحاج حسين علي حمود شرف الدين عن عمر ناهز 77 عاما .

واعرب أبو راس في البرقية التي بعثها إلى الزميل محمد حسين علي شرف الدين المذيع في قناة اليمن اليوم واخوانه طه وعلي ويحيى وكافة افراد الاسرة باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعظيم مواساته بهذا المصاب الجلل>

سائلاً الله -سبحانه وتعالى- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أسرته وكل ذويه الصبر والسلوان.
"إنا لله وإنا إليه راجعون"..








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: ريال مدريد يسقط أمام أوساسونا
فنون ومنوعات: رمضان مرتين في عام واحد
رياضة: ثنائية كين تعزز صدارة البايرن
رياضة: الإنتر يبتعد بصدارة الكالتشيو
عربي ودولي: روسيا تسقط 77 مسيرة أوكرانية
مجتمع مدني: هل الصيام آمن لمرضى الكبد؟
عربي ودولي: لازاريني: غزة تعيش كارثة إنسانية
أخبار: بن حبتور يعزي بوفاة الشيخ العشبي
فنون ومنوعات: غرامة بالملايين.. حكم نهائي على شيرين!
عربي ودولي: 100 ألف مصلٍ بالمسجد الأقصى
أخبار: رئيس المؤتمر يتلقى برقيتي تهنئة بحلول شهر رمضان
علوم وتقنية: كيف تحمي جسمك من العطش برمضان؟
رياضة: عودة ثنائي برشلونة للتدريبات
اقتصاد: ارتفاع أسعار النفط
أخبار: بن غفير يقتحم المسجد الأقصى
أخبار: دائرة الشباب والطلاب تهنئ أبو راس بشهر رمضان
عربي ودولي: 80 ألفاً أدوا صلاة الجمعة بالأقصى
اقتصاد: الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار
عربي ودولي: روسيا تسقط 149 مسيّرة أوكرانية
أخبار: دائرة المنظمات الجماهيرية تهنئ رئيس المؤتمر بشهر رمضان
أخبار: العاصفة مستمرة.. البرد يشتدّ وتحذير هـام
علوم وتقنية: لماذا "نشعر بالبرد في عظامنا"؟
رياضة: أرسنال يعلن تجديد عقد ساكا
فنون ومنوعات: تيم حسن يرتكب جريمة قتل؟
عربي ودولي: 1148 فلسطينياً استخدموا معبر رفح
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2026