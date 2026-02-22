الأحد, 22-فبراير-2026 الساعة: 09:23 ص - آخر تحديث: 04:30 ص (30: 01) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
أخبار
المؤتمر نت - تلقى الاخ صادق أمين ابو راس، رئيس المؤتمر الشعبي العام، نائب رئيس المجلس السياسي الاعلى، برقية تهنئة

نائب وزير الخارجية يهنئ أبو راس بشهر رمضان

المؤتمرنت -
نائب وزير الخارجية يهنئ أبو راس بشهر رمضان
تلقى الاخ صادق أمين ابو راس، رئيس المؤتمر الشعبي العام، نائب رئيس المجلس السياسي الاعلى، برقية تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك من الاخ/ عبدالواحد ناجي أبو راس
نائب وزير الخارجية والمغتربين، ينشر (المؤتمرنت) فيما يلي نصها:


الأخ الشيخ/ صادق أمين حسن أبوراس – نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى – الأكـرم
تحية طيبة وبعد:

بسم الله الرحمن الرحيم
(شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ) صدق الله العظيم

يسعدني أن أبعث إليكم أزكى التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك 1447هـ، داعياً المولى عز وجل أن يوفقنا جميعاً لأن نجعل هذه المناسبة محطة تربوية إيمانية نتزود فيها ما يعيننا على القيام بواجباتنا ومسؤولياتنا، وما يبيض وجهنا يوم نلقى الله سبحانه وتعالى وهو راضٍ عنا، وأن يُعيد هذه المناسبة على بلادنا وأمتنا الإسلامية باليُمن والخير والبركات وعلى شعبنا العزيز وقد تحقق له النصر والفلاح.
وكل عام وأنتم بخير

عبدالواحد ناجي أبو راس
نائب وزير الخارجية والمغتربين








