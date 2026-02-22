المؤتمرنت -

أبو شمالة يهنئ أبو راس بحلول شهر رمضان

تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الاخ صادق أمين أبو راس برقية تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك 1447هـ من الاستاذ معاذ أبو شمالة ممثل حركة (حماس) في الجمهورية اليمنية، ينشر (المؤتمرنت) فيما يلي نصها:



معالي الشيخ/ صادق أمين أبوراس – رئيس المؤتمر الشعبي العام – حفظه الله

تهديكم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مكتب اليمن أطيب التحايا، متمنيين لكم موفور الصحة والعافية..

ونحن نستقبل شهر رمضان المبارك لهذا العام في ظل وضع كارثي يعيشه أبناء غزة بعد توقف صور الإبادة الجماعية التي يتعرض لها أبناء شعبنا في قطاع غزة واستمرار هذه الإبادة بصورة مختلفة من دمار وتشريد وحصار وحرمان من أبسط مقومات الحياة، الأمر الذي يتطلب من أبناء أمتنا الوقوف إلى جانب إخوانهم وإسنادهم.



يسرنا أن نتقدم إليكم بأطيب التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الدينية العظيمة.

راجين الله العلي القدير أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير وأن يمن علينا بالرحمة والمغفرة والعتق من النيران، وأن يهل شهر رمضان على أهلنا في غزة وفلسطين بالفرج والنصر والتمكين، وأن يعيده على اليمن الشقيق وعلى أمتنا العربية والإسلامية وقد تحقق لها عزها واتحادها، وتحررت أرضنا ومقدساتنا من براثن الاحتلال الصهيوني، وأن يجمعنا وإياكم في ساحات المسجد الأقصى المبارك محرراً عزيزاً.

وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال والطاعات..



أ‌. معاذ أبو شمالة

ممثل حركة (حماس) في الجمهورية اليمنية