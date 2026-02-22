المؤتمرنت -

الأرصاد يحذّر سكان هذه المحافظات

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر أن تكون الأجواء باردة وباردة نسبياً في المرتفعات الجبلية وأجزاء من الصحارى والهضاب خلال الـ 24 ساعة المقبلة.



وأفاد المركز في نشرته الجوية بأن المتوقع أجواء باردة أثناء الليل والصباح الباكر في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء.



ومن المحتمل أن تكون الأجواء باردة نسبياً في مرتفعات محافظات حجة، المحويت، إب، تعز، الضالع، أبين، لحج وأجزاء من صحارى وهضاب حضرموت وشبوة.



وحذر المركز المواطنين خاصة كبار السن والأطفال والمرضى في المرتفعات الجبلية من الأجواء الباردة.



ودعا المزارعين لأخذ الاحتياطات اللازمة لحماية محاصيلهم الزراعية.