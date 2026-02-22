المؤتمرنت -

72072 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبر

ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 72 ألفا و72 شهيدا، و171 ألفا و741 مصابا.



وذكرت وزارة الصحة في غزة، اليوم، أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية وحتى اللحظة: شهيدان، و3 إصابات، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى اللحظة.



وأوضحت أن إجمالي عدد الضحايا منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي قد ارتفع إلى 614 شهيدا، بالإضافة إلى 1643 مصابا، فيما جرى انتشال 726 جثمانا.