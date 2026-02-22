المؤتمرنت -

الشريف يعزي بوفاة العميد ناجي الكميم

بعث الأمين العام المساعد للشؤون التنظيمية بالمؤتمر الشعبي العام الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف، برقية عزاء ومواساة في وفاة العميد / ناجي احمد صالح محيى الدين الكميم، الذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.



وفي برقية العزاء التي بعثها الى شقيق الفقيد الشيخ/ عبدالولي احمد صالح محيى الدين الكميم، والى الشيخ / عيدالرزاق محيى الدين الكميم، وإلى نجل الفقيد محمد ناجي احمد صالح محيى الدين الكميم، وإخوانه، وكافة آل الكميم، بمخلاف الكميم مديرية الحداء، محافظة ذمار، عيّر الأمين العام المساعد باسمه ونيابة عن قيادات واعضاء وكوادر المؤتمر الشعي العام، عن صادق التعازي وعميق المواساة في هذا المصاب الجلل .



سائلاًالمولى جلّت قدرته أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



"إنا لله وإنآ إليه راجعون".

