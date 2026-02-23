المؤتمرنت -

الأمين المساعد لقطاع المرأة تطمئن على صحة المهنا

قامت الأمين العام المساعد لقطاع المرأة بالمؤتمر الشعبي العام الأستاذة فاطمة الخطري، وتهاني الاشموري، عضو الامانة العامة رئيسة دائرة المرأة للشئون التنظيمية، بزيارة الاخت/ زعفران المهنا، عضو الامانة العامة، رئيس دائرة الانشطة النسوية، التي ترقد في أحد مستشفيات العاصمة صنعاء إثر وعكة صحية المّت بها.



وقد اطمأنت الأمين العام المساعد لقطاع المرأة على صحة المهنا ناقلة

اليها تحيات رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين أبو راس وامنياته لها بالشفاء العاجل.



من جانبها عبّرت زعفران المهنا، عن شكرها وإمتنانها لمتابعة وحرص قيادة المؤتمر الشعبي العام على الاطمئنان على حالتها الصحية.