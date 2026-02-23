المؤتمرنت -

توقعات الطقس خلال الـ48 ساعة المقبلة

أفاد المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر بأن مخرجات النماذج العددية والخرائط تشير إلى ارتفاع تدريجي في درجة الحرارة الصغرى أثناء الليل والصباح الباكر خلال الـ48 ساعة المقبلة.



وتوقع المركز في نشرته الجوية، تحسناً تدريجياً في درجة الحرارة ومع ذلك تبقى درجة الحرارة الصغرى باردة إجمالاً في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء وشمال إب.



ومن المحتمل أن تكون الأجواء باردة نسبياً إلى باردة في مرتفعات الضالع ولحج وأبين وأجزاء من هضاب وصحارى الجوف ومأرب وشبوة وحضرموت.



ونبه المركز المواطنين خاصة كبار السن والأطفال والمرضى في المرتفعات الجبلية من الأجواء الباردة، داعياً المزارعين إلى أخذ الاحتياطات اللازمة لحماية محاصيلهم الزراعية.