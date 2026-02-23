الإثنين, 23-فبراير-2026 الساعة: 07:46 م - آخر تحديث: 07:41 م (41: 04) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
يومٌ مجيدٌ
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
البرُفيسُور الجرباء البابكري في رِحابِ موكبِ الخالِدِينَ
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
البروفيسور بن حبتور… حين يكون الوفاء موقفاً، ويغدو التاريخ شهادة
عبدالقادر بجاش الحيدري
المؤتمر.. الحارس الوطني لفكرة الدولة الواحدة
توفيق عثمان الشرعبي
حَـلّ الانتقالي مَخرَجٌ للأزمة أم تمهيدٌ لاضطرابات؟!
يحيى علي نوري
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
قاسم محمد لبوزة*
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
أخبار
المؤتمر نت - أفاد المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر بأن مخرجات النماذج العددية والخرائط تشير إلى ارتفاع تدريجي في درجة الحرارة الصغرى أثناء الليل والصباح الباكر خلال الـ48 ساعة المقبلة

توقعات الطقس خلال الـ48 ساعة المقبلة

المؤتمرنت -
توقعات الطقس خلال الـ48 ساعة المقبلة
أفاد المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر بأن مخرجات النماذج العددية والخرائط تشير إلى ارتفاع تدريجي في درجة الحرارة الصغرى أثناء الليل والصباح الباكر خلال الـ48 ساعة المقبلة.

وتوقع المركز في نشرته الجوية، تحسناً تدريجياً في درجة الحرارة ومع ذلك تبقى درجة الحرارة الصغرى باردة إجمالاً في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء وشمال إب.

ومن المحتمل أن تكون الأجواء باردة نسبياً إلى باردة في مرتفعات الضالع ولحج وأبين وأجزاء من هضاب وصحارى الجوف ومأرب وشبوة وحضرموت.

ونبه المركز المواطنين خاصة كبار السن والأطفال والمرضى في المرتفعات الجبلية من الأجواء الباردة، داعياً المزارعين إلى أخذ الاحتياطات اللازمة لحماية محاصيلهم الزراعية.








