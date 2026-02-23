الخميس, 26-فبراير-2026 الساعة: 10:10 م - آخر تحديث: 09:25 م (25: 06) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
يومٌ مجيدٌ
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
البرُفيسُور الجرباء البابكري في رِحابِ موكبِ الخالِدِينَ
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
البروفيسور بن حبتور… حين يكون الوفاء موقفاً، ويغدو التاريخ شهادة
عبدالقادر بجاش الحيدري
المؤتمر.. الحارس الوطني لفكرة الدولة الواحدة
توفيق عثمان الشرعبي
حَـلّ الانتقالي مَخرَجٌ للأزمة أم تمهيدٌ لاضطرابات؟!
يحيى علي نوري
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
قاسم محمد لبوزة*
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
أخبار
المؤتمر نت - تدشين أول عملية زراعة كلى في صنعاء

تدشين أول عملية زراعة كلى في صنعاء

المؤتمرنت -
تدشين أول عملية زراعة كلى في صنعاء
دّشن وزير الصحة والبيئة الدكتور علي شيبان ورئيس الهيئة العامة للزكاة الشيخ شمسان أبو نشطان، اليوم، في مستشفى الدكتور عبدالقادر المتوكل أول عملية زراعة كلى بالمستشفى.

وفي التدشين، قال وزير الصحة والبيئة "تم عمل كثير من عمليات زراعة الكلى، ونسعى إلى أن تكون في كل مكان لا أن تكون بإجراءات خاصة وفي مستشفيات خاصة بعينها بل تكون خدمة مقدمة للناس في كل مكان".

وأضاف "أن تكاليف زراعة الكلى مكلفة ولكن بحمد الله وبفضل توجيهات القيادة الثورية والسياسية وبتعاون قيادة هيئة الزكاة تم تسهيل إجراءات عمليات زراعة الكلى حيث تم زراعة 240 حالة خلال عامين بتمويل الهيئة العامة للزكاة".

وأشار الدكتور شيبان، إلى أن هيئة الزكاة من العوامل التي ساعدت في تفعيل برنامج زراعة الكلى باليمن ونتائج العمليات إيجابية، مؤكدًا أنه تم إجراء عمليات بهيئة مستشفى الثورة العام بصنعاء والعلوم والتكنولوجيا واليوم بمستشفى عبدالقادر المتوكل وبعده في مستشفى ابن سيناء.

وكشف وزير الصحة، عن سعي الوزارة بالتعاون مع هيئة الزكاة لتدشين مشروع زراعة الكبد في اليمن وسيتم الإعلان عنه في وقته عندما يتم اجراء أول زراعة كبد، لافتًا إلى وجود فريق طبي يمني كفؤ متخصص بجراحة وزراعة الكلى، أجروا عمليات زراعة كلى، وتكللت بالنجاح.

بدوره، أوضح رئيس الهيئة العامة للزكاة أن مشروع زراعة الكلى بالهيئة استفاد منه "240" حالة، خلال عامين بالشراكة والتعاون مع وزارة الصحة.

وأكد أنه سيتم خلال الفترة المقبلة افتتاح مستشفى النبي الأكرم التخصصي لأمراض وزراعة الكلى وفقاً لأفضل المواصفات الطبية.

ولفت الشيخ أبو نشطان إلى أن تكاتف جهود الجميع تم تقديم الدعم والمساندة والرعاية لمثل هذه الحالات .. وقال" زراعة الكلى تكاليفها غالية وتشغل كاهل الأغنياء فما بال الفقراء والمساكين وسنواصل دعم هذه الحالات وسيكون مستشفى الدكتور عبدالقادر المتوكل شريك أساسي في ذلك إلى جانب المستشفيات السابقة".

ونوه أبو نشطان، بجهود الأطباء الاستشاريين اليمنيين، الذين قدّموا أنموذجاً إنسانياً في خدمة المرضى وتخفيف آلامهم وإنقاذ حياتهم ضمن مشروع زراعة الكلى، معربًا عن الأمل في تعزيز عملية تدريب وتأهيل الكوادر بإشراف وزارة الصحة.

وأشار إلى أن الهيئة ستواصل بالتعاون مع الجهات الحكومية تنفيذ مثل هذه البرامج والمشاريع الصحية لتخفيف معاناة المرضى، وترجمة توجيهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى والحكومة، بتوفير العلاج لمرضى الفشل الكلوي، خاصة الفقراء والمساكين.

وفي التدشين، نوه نائب مدير عام المستشفى الدكتور مطهر مرشد، بجهود ودعم قيادتي وزارة الصحة وهيئة الزكاة في تنفيذ أول عملية زراعة كلى بالمستشفى.

وأوضح أن التدشين بمستشفى الدكتور عبدالقادر المتوكل يأتي في إطار التوجه لإيجاد مراكز متخصصة في المستشفى، وكذا في إطار توجه وزارة الصحة والبيئة لدعم برنامج زراعة الكلى والكبد في اليمن لتلبية احتياجات المرضى.

وأكد الدكتور مرشد، أن زراعة الكلى في اليمن سيعمل على تخفيف معاناة المرضى والحد من السفر لتلقي العلاج في الخارج.








