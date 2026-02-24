المؤتمرنت -

البشيري يؤكد موقف اليمن الداعم للقضية الفلسطينية

زار القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار سام البشيري، مكتب حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في صنعاء، والتقى ممثل الحركة في اليمن معاذ أبوشمالة.



وخلال الزيارة، عبر البشيري، عن الاعتزاز بالصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني في وجه آلة الإرهاب الصهيونية في قطاع غزة.. مؤكدا ثبات الموقف اليمني المبدئي في دعم ومساندة القضية الفلسطينية.



وأشار إلى ما قامت به وزارة الاقتصاد والصناعة من إجراءات بشأن مقاطعة البضائع الأمريكية في إطار الموقف الرسمي والشعبي اليمني المؤازر للشعب الفلسطيني الشقيق.



بدوره ثمن ممثل حركة "حماس" في صنعاء الموقف اليمني الشجاع بقيادة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ومقاومته في معركته ومعركة جميع الأحرار ضد العدو الصهيوني الغاصب.



ونوه بما نفذه اليمن من عمليات عسكرية مؤثرة على الكيان الصهيوني، وكذا الحشود المليونية الأسبوعية المساندة للشعب الفلسطيني.. مؤكدا أن الموقف اليمني وما قدمه من تضحيات كبيرة من أجل فلسطين سيظل خالدا في وجدان الشعب الفلسطيني.



وأشاد أبو شمالة بالإجراءات التي اتخذتها وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار بشأن المقاطعة.. منوها بأهمية هذا السلاح في مواجهة الأعداء.



وفي ختام اللقاء كرّم ممثل حركة حماس، القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار بدرع الحركة تقديرًا لجهود الوزارة في مجال المقاطعة، ومساندة الشعب الفلسطيني.