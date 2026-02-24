الخميس, 26-فبراير-2026 الساعة: 10:10 م - آخر تحديث: 09:25 م (25: 06) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
يومٌ مجيدٌ
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
البرُفيسُور الجرباء البابكري في رِحابِ موكبِ الخالِدِينَ
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
البروفيسور بن حبتور… حين يكون الوفاء موقفاً، ويغدو التاريخ شهادة
عبدالقادر بجاش الحيدري
المؤتمر.. الحارس الوطني لفكرة الدولة الواحدة
توفيق عثمان الشرعبي
حَـلّ الانتقالي مَخرَجٌ للأزمة أم تمهيدٌ لاضطرابات؟!
يحيى علي نوري
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
قاسم محمد لبوزة*
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
أخبار
المؤتمر نت - زار القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار سام البشيري، مكتب حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في صنعاء، والتقى ممثل الحركة في اليمن معاذ أبوشمالة

البشيري يؤكد موقف اليمن الداعم للقضية الفلسطينية

المؤتمرنت -
البشيري يؤكد موقف اليمن الداعم للقضية الفلسطينية
زار القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار سام البشيري، مكتب حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في صنعاء، والتقى ممثل الحركة في اليمن معاذ أبوشمالة.

وخلال الزيارة، عبر البشيري، عن الاعتزاز بالصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني في وجه آلة الإرهاب الصهيونية في قطاع غزة.. مؤكدا ثبات الموقف اليمني المبدئي في دعم ومساندة القضية الفلسطينية.

وأشار إلى ما قامت به وزارة الاقتصاد والصناعة من إجراءات بشأن مقاطعة البضائع الأمريكية في إطار الموقف الرسمي والشعبي اليمني المؤازر للشعب الفلسطيني الشقيق.

بدوره ثمن ممثل حركة "حماس" في صنعاء الموقف اليمني الشجاع بقيادة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ومقاومته في معركته ومعركة جميع الأحرار ضد العدو الصهيوني الغاصب.

ونوه بما نفذه اليمن من عمليات عسكرية مؤثرة على الكيان الصهيوني، وكذا الحشود المليونية الأسبوعية المساندة للشعب الفلسطيني.. مؤكدا أن الموقف اليمني وما قدمه من تضحيات كبيرة من أجل فلسطين سيظل خالدا في وجدان الشعب الفلسطيني.

وأشاد أبو شمالة بالإجراءات التي اتخذتها وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار بشأن المقاطعة.. منوها بأهمية هذا السلاح في مواجهة الأعداء.

وفي ختام اللقاء كرّم ممثل حركة حماس، القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار بدرع الحركة تقديرًا لجهود الوزارة في مجال المقاطعة، ومساندة الشعب الفلسطيني.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
اقتصاد: الذهب يرتفع بدعم انخفاض الدولار
اقتصاد: ارتفاع الأسهم الآسيوية
عربي ودولي: غارات إسرائيلية على لبنان
رياضة: ريال مدريد يحسم التأهل إلى دور الـ16
رياضة: أتالانتا يطيح بدورتموند من الملحق
أخبار: فلكي يمني يُبشّر بهطول أمطار متفرقة
فنون ومنوعات: الموت يفجع الفنانة مي عمر
اقتصاد: ارتفاع أسهم أوروبا لمستوى غير مسبوق
عربي ودولي: أوكرانيا تُسقط 95 مسيرة روسية
عربي ودولي: ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 72082
أخبار: طقس اليمن.. بارد ليلاً وصباحاً
فنون ومنوعات: هل اعتزل محمد عبده الفن نهائياً؟
رياضة: أتلتيكو يبلغ ثمن نهائي أبطال أوروبا
اقتصاد: تراجع الذهب مع ارتفاع الدولار
أخبار: مناقشة التحضيرات النهائية لمؤتمر فلسطين
عربي ودولي: أكثر من 243 ألف شهيد ومصاب في غزة
اقتصاد: بورصة الكويت تغلق على انخفاض
عربي ودولي: عشرات المستعمرين يقتحمون الأقصى
رياضة: اليونايتد رابع البريميرليغ
علوم وتقنية: أكثر الفيتامينات نقصاً في الشتاء
مجتمع مدني: كيف تحافظ على طاقتك في رمضان؟
فنون ومنوعات: ياسر جلال: أنا ممثل قبل مجلس الشيوخ
أخبار: تدشين أول عملية زراعة كلى في صنعاء
مجتمع مدني: 5 خطوات لحماية معدتك بعد الصيام
اقتصاد: الذهب يرتفع مع انخفاض الدولار
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2026