مناقشة التحضيرات النهائية لمؤتمر فلسطين

ناقشت اللجنة التحضيرية لمؤتمر فلسطين الدولي الرابع، في اجتماعها اليوم برئاسة نائب وزير التربية والتعليم والبحث العلمي، الدكتور حاتم الدعيس، الاستعدادات والتجهيزات النهائية للمؤتمر.



واستعرض الاجتماع تقريري اللجنتين "التحضيرية" عن مستوى الجاهزية التنظيمية"، والعلمية "فحص وتقييم الأبحاث والمشاركات العلمية الواردة من داخل وخارج اليمن".



واطلع المجتمعون على تقرير العلاقات الدولية "التنسيق مع المشاركين والشخصيات الدولية وآليات عرض مشاركاتهم" والآليات والجهود المبذولة لضمان إنجاح أعمال المؤتمر الرابع الذي سينعقد خلال شهر رمضان تحت شعار "فلسطين قضية الأمة المركزية".



وفي الاجتماع أشاد الدكتور الدعيس، بالصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني والذي يمثل المصدر الأول لاستلهام معاني الحرية والكرامة.



وأشار إلى أهمية انعقاد المؤتمر في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها القضية الفلسطينية، لافتًا إلى تفرد موقف اليمن قيادةً وحكومةً وشعباً في نصرة القضية الفلسطينية.



واعتبر نائب وزير التربية تضافر الجهود الأكاديمية والبحثية في هذا المؤتمر، جبهة فكرية وعلمية مواكبة لمتغيرات القضية لا تقل أهمية عن المواقف العسكرية والسياسية.