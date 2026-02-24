الخميس, 26-فبراير-2026 الساعة: 10:10 م - آخر تحديث: 09:25 م (25: 06) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
يومٌ مجيدٌ
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
البرُفيسُور الجرباء البابكري في رِحابِ موكبِ الخالِدِينَ
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
البروفيسور بن حبتور… حين يكون الوفاء موقفاً، ويغدو التاريخ شهادة
عبدالقادر بجاش الحيدري
المؤتمر.. الحارس الوطني لفكرة الدولة الواحدة
توفيق عثمان الشرعبي
حَـلّ الانتقالي مَخرَجٌ للأزمة أم تمهيدٌ لاضطرابات؟!
يحيى علي نوري
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
قاسم محمد لبوزة*
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
أخبار
المؤتمر نت - ناقشت اللجنة التحضيرية لمؤتمر فلسطين الدولي الرابع، في اجتماعها اليوم برئاسة نائب وزير التربية والتعليم والبحث العلمي، الدكتور حاتم الدعيس، الاستعدادات والتجهيزات النهائية

مناقشة التحضيرات النهائية لمؤتمر فلسطين

المؤتمرنت -
مناقشة التحضيرات النهائية لمؤتمر فلسطين
ناقشت اللجنة التحضيرية لمؤتمر فلسطين الدولي الرابع، في اجتماعها اليوم برئاسة نائب وزير التربية والتعليم والبحث العلمي، الدكتور حاتم الدعيس، الاستعدادات والتجهيزات النهائية للمؤتمر.

واستعرض الاجتماع تقريري اللجنتين "التحضيرية" عن مستوى الجاهزية التنظيمية"، والعلمية "فحص وتقييم الأبحاث والمشاركات العلمية الواردة من داخل وخارج اليمن".

واطلع المجتمعون على تقرير العلاقات الدولية "التنسيق مع المشاركين والشخصيات الدولية وآليات عرض مشاركاتهم" والآليات والجهود المبذولة لضمان إنجاح أعمال المؤتمر الرابع الذي سينعقد خلال شهر رمضان تحت شعار "فلسطين قضية الأمة المركزية".

وفي الاجتماع أشاد الدكتور الدعيس، بالصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني والذي يمثل المصدر الأول لاستلهام معاني الحرية والكرامة.

وأشار إلى أهمية انعقاد المؤتمر في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها القضية الفلسطينية، لافتًا إلى تفرد موقف اليمن قيادةً وحكومةً وشعباً في نصرة القضية الفلسطينية.

واعتبر نائب وزير التربية تضافر الجهود الأكاديمية والبحثية في هذا المؤتمر، جبهة فكرية وعلمية مواكبة لمتغيرات القضية لا تقل أهمية عن المواقف العسكرية والسياسية.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
اقتصاد: الذهب يرتفع بدعم انخفاض الدولار
اقتصاد: ارتفاع الأسهم الآسيوية
عربي ودولي: غارات إسرائيلية على لبنان
رياضة: ريال مدريد يحسم التأهل إلى دور الـ16
رياضة: أتالانتا يطيح بدورتموند من الملحق
أخبار: فلكي يمني يُبشّر بهطول أمطار متفرقة
فنون ومنوعات: الموت يفجع الفنانة مي عمر
اقتصاد: ارتفاع أسهم أوروبا لمستوى غير مسبوق
عربي ودولي: أوكرانيا تُسقط 95 مسيرة روسية
عربي ودولي: ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 72082
أخبار: طقس اليمن.. بارد ليلاً وصباحاً
فنون ومنوعات: هل اعتزل محمد عبده الفن نهائياً؟
رياضة: أتلتيكو يبلغ ثمن نهائي أبطال أوروبا
اقتصاد: تراجع الذهب مع ارتفاع الدولار
عربي ودولي: أكثر من 243 ألف شهيد ومصاب في غزة
اقتصاد: بورصة الكويت تغلق على انخفاض
عربي ودولي: عشرات المستعمرين يقتحمون الأقصى
رياضة: اليونايتد رابع البريميرليغ
أخبار: البشيري: موقف اليمن ثابت في دعم فلسطين
علوم وتقنية: أكثر الفيتامينات نقصاً في الشتاء
مجتمع مدني: كيف تحافظ على طاقتك في رمضان؟
فنون ومنوعات: ياسر جلال: أنا ممثل قبل مجلس الشيوخ
أخبار: تدشين أول عملية زراعة كلى في صنعاء
مجتمع مدني: 5 خطوات لحماية معدتك بعد الصيام
اقتصاد: الذهب يرتفع مع انخفاض الدولار
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2026