طقس اليمن.. بارد ليلاً وصباحاً

توّقع المركز الوطني للأرصاد أن تكون الأجواء صحوة وباردة إجمالاً أثناء الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجبلية خلال الـ24 ساعة المقبلة.



وأوضح المركز في نشرته الجوية تلقتها، أن الأجواء صحوة وباردة إجمالاً أثناء الليل والصباح الباكر على محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء وشمال إب، وباردة نسبياً على مرتفعات حجة، المحويت، ريمة، تعز، الضالع، لحج وأبين.



وأشار إلى احتمال تشكل خلايا متفرقة من السحب الركامية على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية والوسطى في فترة ما بعد الظهر.



وفي المناطق الساحلية، أفاد المركز بأن الأجواء ستكون صحوة إلى غائمة جزئياً بشكل عام، فيما الرياح معتدلة تنشط أحيانًا جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب تصل أقصى سرعة لها 25 عقدة.



وبحسب المركز، ستكون الأجواء في المناطق الصحراوية صحوة تميل للبرودة نسبياً والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للأتربة والغبار.



ونبه مركز الأرصاد المواطنين خاصة كبار السن والأطفال والمرضى في المرتفعات الجبلية من الأجواء الباردة، داعيًا المزارعين الى أخذ الاحتياطات اللازمة لحماية محاصيلهم الزراعية.



وحذّر الصيادين وربابنة السفن ومرتادي البحر جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب من اضطراب البحر وارتفاع الموج.