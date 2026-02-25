المؤتمرنت -

فلكي يمني يُبشّر بهطول أمطار متفرقة

كشف الفلكي اليمني عدنان الشوافي عن أهم مؤشرات طقس اليمن حتى الثلاثاء المقبل 3 مارس 2026.



وتوّقع الفلكي الشوافي "هطول بعض زخات الأمطار المتفرقة متفاوتة الشدة خلال الأيام القادمة حتى السبت مع تحسن ملحوظ لهطول الأمطار من الأحد".



وأوضح الشوافي أن "معظم الهطول المتوقع على المرتفعات الغربية والجنوبية غربية وأجزاء من الهضاب والسهول الساحلية المحاذية، إضافة إلى أجزاء من السواحل الشرقية وأرخبيل سقطرى".



وأشار الفلكي اليمني إلى أن "الهطول المتوقع قد لا يغطي كامل المناطق اليمنية".