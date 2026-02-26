المؤتمرنت -

كيف يؤثر الماء على وظائف الدماغ؟

أشارت الدكتورة أناستاسيا ليبيديفا، الأستاذة المشاركة بجامعة التقنية الحيوية، إلى أنه حتى الجفاف المعتدل للجسم يقلل الانتباه، وسرعة معالجة المعلومات، والذاكرة القصيرة واتخاذ القرار.



وقالت: “يتكون الدماغ من 70 – 75 بالمئة من الماء. ويعيق الجفاف تدفق الدم، ويبطئ وصول الأكسجين والمغذيات إلى الخلايا العصبية، ويعطل نقل الإشارات العصبية. وبالتالي، يعاني الشخص من التعب، والصداع، وانخفاض الأداء الذهني”.



ووفقا لها، يعتبر الماء النقي الأكثر فعالية للحفاظ على الوظائف الإدراكية، لأنه لا يحتوي على سكريات، أو منبهات، أو مواد إضافية تؤثر على العمليات الأيضية.