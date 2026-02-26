المؤتمرنت -

توقعات بأجواء باردة وأمطار متفرقة

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، أجواء باردة وباردة نسبياً في المرتفعات الجبلية والصحارى، وهطول أمطار متفرقة على المرتفعات الغربية وأرخبيل سقطرى خلال الـ 24 ساعة المقبلة.



وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع أجواء صحوة وباردة أثناء الليل والصباح الباكر في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء، شمال إب، ومرتفعات لحج وأبين.



بينما قد تكون الأجواء باردة نسبياً في مرتفعات حجة، المحويت، ريمة، تعز والضالع ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة على المرتفعات الغربية في فترة ما بعد الظهر.



وأشار المركز إلى أجواء صحوة إلى غائمة جزئياً في السواحل الشرقية والغربية، وغائمة في السواحل الجنوبية وجزيرة سقطرى وهطول أمطار متفرقة على أرخبيل سقطرى، والرياح معتدلة تنشط أحياناً على جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب وأقصى سرعة لها 25 عقدة.



وفي المناطق الصحراوية تُتوقع أجواء صحوة تميل للبرودة نسبياً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للأتربة والرمال على المناطق المكشوفة.



ونبه المركز المواطنين خاصة كبار السن والأطفال والمرضى في المرتفعات الجبلية من الأجواء الباردة.



كما نبه مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب من اضطراب البحر وارتفاع الموج.