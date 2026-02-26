المؤتمرنت -

العدو الإسرائيلي يُفرج عن 8 أسرى من غزة

أفرجت سلطات العدو الإسرائيلي عن ثمانية أسرى فلسطينيين من قطاع غزة، وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط القطاع وهم في أوضاع صحية صعبة.



ونقلت وكالة "سند" الفلسطينية للأنباء، عن مصادر ميدانية وطبية فلسطينية، قولها، اليوم الخميس، إن الأسرى نُقلوا عبر طواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بعد الإفراج عنهم من سجون العدو.



وذكرت المصادر، أن الأسرى الثمانية أُدخلوا فور وصولهم إلى أقسام العلاج لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، نتيجة ظهور علامات إرهاق شديد وسوء تغذية وآثار تعذيب جسدي ونفسي عليهم.



وتأتي هذه الدفعة ضمن افراجات متقطعة ومحدودة خلال شهر فبراير الجاري، حيث يُنقل المفرج عنهم عادة عبر معبر كرم أبو سالم، قبل تسليمهم للصليب الأحمر الذي يتولى نقلهم إلى المستشفيات داخل القطاع.



وفي وقت سابق اليوم، أكد مكتب إعلام الأسرى، في بيان أن أسرى غزة يعانون من سياسات تنكيل ممنهجة داخل سجن الرملة، وسط حالة تهديد تمنعهم من نقل تفاصيل دقيقة عن أوضاعهم أو إرسال رسائل موسعة لعائلاتهم.



في سياق متصل، أفرجت قوات العدو الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن الأسيرة ماسة غزال من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، بعد اعتقال دام 10 أشهر في سجن الدامون، بينما اعتقلت خلال اليوم فتاة شرق طولكرم.



وكانت قوات العدو الإسرائيلي قد اعتقلت "غزال" في 28 أبريل 2025، علماً أنها طالبة جامعية وناشطة في العمل التطوعي.

