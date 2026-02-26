الخميس, 26-فبراير-2026 الساعة: 10:10 م - آخر تحديث: 09:25 م (25: 06) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
يومٌ مجيدٌ
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
البرُفيسُور الجرباء البابكري في رِحابِ موكبِ الخالِدِينَ
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
البروفيسور بن حبتور… حين يكون الوفاء موقفاً، ويغدو التاريخ شهادة
عبدالقادر بجاش الحيدري
المؤتمر.. الحارس الوطني لفكرة الدولة الواحدة
توفيق عثمان الشرعبي
حَـلّ الانتقالي مَخرَجٌ للأزمة أم تمهيدٌ لاضطرابات؟!
يحيى علي نوري
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
قاسم محمد لبوزة*
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
أخبار
المؤتمر نت - اكتشاف مياه عمرها 2 مليار سنة

اكتشاف مياه عمرها 2 مليار سنة

المؤتمرنت -
اكتشاف مياه عمرها 2 مليار سنة
في عام 2013، اكتشف الجيولوجيون في أعماق منجم كندي صدعاً يحتوي على أقدم مياه معروفة على وجه الأرض.

كانت هذه المياه القديمة مخبأة على عمق يقارب 3 كيلومترات تحت السطح، وقد ظلت محصورة لمدة 2.64 مليار سنة تقريباً.

تم اكتشاف هذه المياه القديمة، داخل منجم في تيمينز، أونتاريو، وهي منطقة تُعرف جيولوجياً باسم الدرع الكندي ما قبل الكمبري، أقدم جزء من قشرة أمريكا الشمالية.

كان الموقع مكاناً مثالياً للبحث عن التاريخ الجيولوجي القديم، لأن طبقاته من الصخور البركانية والرسوبية ظلت بمنأى نسبياً عن التعرية والنشاط الزلزالي، مما حافظ بدقة على سجل يمتد لمليارات السنين.

كشف تحليل الماء، الذي نُشر في مجلة Nature عام 2013، عن تركيبة كيميائية تُشير إلى أنه تشكّل في ظروف جوية قديمة.

ولتحديد تلك الفترة، لجأ الباحثون إلى غاز الزينون وغيره من الغازات النبيلة، ولأن هذه الغازات خاملة كيميائياً ولا تتفاعل مع معظم العناصر الأخرى، فإنها تُعدّ بمثابة سجلٍّ دقيق، ومن خلال تحليل نسب نظائر مُحددة، قارن العلماء "بصمة" الماء الغازية بالتطور المعروف للغلاف الجوي للأرض.

قالت الجيولوجية باربرا شيروود لولار" إحدى مؤلفات الدراسة: باستخدام نظائر الماء، وخاصة الغازات النبيلة، يمكننا تحديد ما إذا كانت المياه تحتوي على أي مكون حديث بشكل كمي،ولا يحتوي أي منها على ذلك، لذا فهي معزولة بالفعل عن دورة المياه الحديثة" بحسب موقع IFLScience.

أثبتت الدراسات الأولية أن عمر الماء لا يقل عن 1.5 مليار سنة، ومع ذلك، تشير الدراسات إلى أنه قد يكون أقدم من ذلك بكثير، إذ احتوى على غازات يبدو أنها انبعثت من الصخور والرواسب المحيطة به منذ أكثر من 2.6 مليار سنة، أي في الفترة التي بدأت فيها المعادن بالتشكل.

ولتوضيح الأمر، فقد حُبست هذه المياه تحت الأرض في عزلة تامة قبل وجود النباتات والحيوانات، بل وحتى الخلايا المعقدة، قبل حوالي 2.6 مليار سنة، كان غلاف الأرض الجوي يحتوي على القليل من الأكسجين أو لا يحتوي عليه إطلاقاً، وكانت الحياة مقتصرة على كائنات وحيدة الخلية بسيطة، حتى القارات بدت مختلفة تماماً.

وأكدت شيروود لولار أن المياه الموجودة في الدرع الكندي ما قبل الكمبري "لا تزال الأقدم" التي تم اكتشافها على الإطلاق، على الأقل حسب علمها.
وقالت: احتوت المياه القديمة على مواد كيميائية معروفة بدعمها للحياة، وهذا أمرٌ مذهل، لأنه يعني أن النظم البيئية الميكروبية قادرة على الازدهار في غياب الضوء، بمعزلٍ تام عن الغلاف الجوي الخارجي، ربما لملايين السنين، وإذا كانت الحياة على الأرض قادرة على العيش في هذه البيئات القاسية، فإن ذلك يفتح الباب أمام احتمال أن تدعم بيئات مماثلة في أماكن أخرى من النظام الشمسي، كتلك الموجودة تحت سطح المريخ، الحياة أيضاً .

قالت شيروود لولار إنها استطاعت تمييز مرارة وملوحة الماء من رذاذ خفيف على وجهها، إلا أنها بالتأكيد لم تشرب جرعة كبيرة منه، ولن تنصح أحداً بفعل ذلك.
وقالت لم أفعل ولن أفعل لكن سقطت بعض المياه علي وتذوقت طعمها.

وأضافت: "أعتقد أن هذه المقولة أو القصة المزعومة بشأن شربي للماء نشأت لأنني سُئلت: هل يمكن للناس شرب الماء؟ فأجبت: لا، سيكون طعمه فظيعاً".
وختنت: "قد تكون ملوحتها أعلى بكثير من مياه البحر - بالتأكيد غير صالحة للشرب."*وكالات









أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
اقتصاد: الذهب يرتفع بدعم انخفاض الدولار
اقتصاد: ارتفاع الأسهم الآسيوية
عربي ودولي: غارات إسرائيلية على لبنان
رياضة: ريال مدريد يحسم التأهل إلى دور الـ16
رياضة: أتالانتا يطيح بدورتموند من الملحق
فنون ومنوعات: الموت يفجع الفنانة مي عمر
اقتصاد: ارتفاع أسهم أوروبا لمستوى غير مسبوق
عربي ودولي: أوكرانيا تُسقط 95 مسيرة روسية
عربي ودولي: ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 72082
أخبار: طقس اليمن.. بارد ليلاً وصباحاً
فنون ومنوعات: هل اعتزل محمد عبده الفن نهائياً؟
رياضة: أتلتيكو يبلغ ثمن نهائي أبطال أوروبا
اقتصاد: تراجع الذهب مع ارتفاع الدولار
أخبار: مناقشة التحضيرات النهائية لمؤتمر فلسطين
عربي ودولي: أكثر من 243 ألف شهيد ومصاب في غزة
اقتصاد: بورصة الكويت تغلق على انخفاض
عربي ودولي: عشرات المستعمرين يقتحمون الأقصى
رياضة: اليونايتد رابع البريميرليغ
أخبار: البشيري: موقف اليمن ثابت في دعم فلسطين
علوم وتقنية: أكثر الفيتامينات نقصاً في الشتاء
مجتمع مدني: كيف تحافظ على طاقتك في رمضان؟
فنون ومنوعات: ياسر جلال: أنا ممثل قبل مجلس الشيوخ
أخبار: تدشين أول عملية زراعة كلى في صنعاء
مجتمع مدني: 5 خطوات لحماية معدتك بعد الصيام
اقتصاد: الذهب يرتفع مع انخفاض الدولار
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2026