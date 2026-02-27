الأحد, 01-مارس-2026 الساعة: 10:10 ص - آخر تحديث: 03:44 ص (44: 12) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
يومٌ مجيدٌ
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
البرُفيسُور الجرباء البابكري في رِحابِ موكبِ الخالِدِينَ
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
البروفيسور بن حبتور… حين يكون الوفاء موقفاً، ويغدو التاريخ شهادة
عبدالقادر بجاش الحيدري
المؤتمر.. الحارس الوطني لفكرة الدولة الواحدة
توفيق عثمان الشرعبي
حَـلّ الانتقالي مَخرَجٌ للأزمة أم تمهيدٌ لاضطرابات؟!
يحيى علي نوري
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
قاسم محمد لبوزة*
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
أخبار
المؤتمر نت - بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ صالح ثابت أحمد القاضي

بن حبتور يعزي بوفاة الشيخ صالح القاضي

المؤتمرنت -
بن حبتور يعزي بوفاة الشيخ صالح القاضي
بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ صالح ثابت أحمد القاضي، الذي اختاره الله سبحانه وتعالى إلى جواره بعد حياة حافلة بالعمل والعطاء الوطني والتنظيمي.

وأشاد بن حبتور، في البرقية التي بعث بها إلى شقيقي الفقيد الشيخ عبدالباسط والدكتور عبدالله ثابت القاضي، وإلى أبناءه وائل وباسل وعبدالله وصقر وعبدالقوي صالح القاضي، بمناقب الراحل الوطنية والتنظيمية، حيث كان أول رئيس فرع للمؤتمر الشعبي العام بمحافظة لحج بعد الوحدة وأحد مؤسسيه في العام 1990، وأحد الشخصيات الاجتماعية البارزة المشهود لها بالمواقف الوطنية والقبلية ومن الساعين لفعل الخير والصلح بين الناس.

وعبّر نائب رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام عن صادق تعازيه وعظيم مواساته لأسرة الفقيد وآل القاضي كافة في محافظة لحج بهذا المصاب، سائلاً المولى -العلي القدير- أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنآ إليه راجعون".








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: برشلونة يقبض على الصدارة
رياضة: فوز ليفربول وإيفرتون في البريميرليغ
فنون ومنوعات: مطاردة سيارة تحمل علم اسرائيل
عربي ودولي: 72095 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبر
فنون ومنوعات: منع أمير سابق من ركوب الخيل
علوم وتقنية: 6 أنواع من الحبوب لتعزيز صحة الأمعاء
أخبار: السياسي الأعلى يدين العدوان على إيران
مجتمع مدني: الغذاء النباتيّ يُقلّل الإصابة بالسرطان؟
فنون ومنوعات: محمد رمضان يثير الجدل بتعليق غامض
رياضة: وولفرهامبتون يفاجئ أستون فيلا
رياضة: لانس يهدر فرصة الصدارة
علوم وتقنية: الماء المُملَّح صحيّ: حقيقة أم وَهم؟
أخبار: لبوزة يعزي محمد عامر بوفاة والدته
رياضة: قرعة ثمن نهائي الدوري الأوروبي
أخبار: صنعاء توجّه دعوة إلى باكستان وافغانستان
فنون ومنوعات: مي عز الدين في العناية المركزة!
أخبار: الحديدة.. جريح بانفجار في الدريهمي
اقتصاد: استقرار أسعار الذهب
اقتصاد: تراجع أسعار النفط
عربي ودولي: نحو 100 ألف مصلٍ في الأقصى
عربي ودولي: تجدد الاشتباكات بين باكستان وأفغانستان
رياضة: مواجهات قوية في ثمن نهائي الأبطال
أخبار: ما جديدُ الطقس خلال الساعات القادمة؟
عربي ودولي: انفجارات قوية تهز العاصمة الأفغانية
محافظات: ضبط مبيدات محظورة في ذمار
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2026