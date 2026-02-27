المؤتمرنت -

بن حبتور يعزي بوفاة الشيخ صالح القاضي

بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ صالح ثابت أحمد القاضي، الذي اختاره الله سبحانه وتعالى إلى جواره بعد حياة حافلة بالعمل والعطاء الوطني والتنظيمي.



وأشاد بن حبتور، في البرقية التي بعث بها إلى شقيقي الفقيد الشيخ عبدالباسط والدكتور عبدالله ثابت القاضي، وإلى أبناءه وائل وباسل وعبدالله وصقر وعبدالقوي صالح القاضي، بمناقب الراحل الوطنية والتنظيمية، حيث كان أول رئيس فرع للمؤتمر الشعبي العام بمحافظة لحج بعد الوحدة وأحد مؤسسيه في العام 1990، وأحد الشخصيات الاجتماعية البارزة المشهود لها بالمواقف الوطنية والقبلية ومن الساعين لفعل الخير والصلح بين الناس.



وعبّر نائب رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام عن صادق تعازيه وعظيم مواساته لأسرة الفقيد وآل القاضي كافة في محافظة لحج بهذا المصاب، سائلاً المولى -العلي القدير- أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.



"إنا لله وإنآ إليه راجعون".