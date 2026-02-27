الإثنين, 02-مارس-2026 الساعة: 04:26 ص - آخر تحديث: 03:15 ص (15: 12) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
يومٌ مجيدٌ
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
أبوراس.. والخطاب المسئول في مواجهة تحديات المرحلة
توفيق عثمان الشرعبي
البرُفيسُور الجرباء البابكري في رِحابِ موكبِ الخالِدِينَ
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
البروفيسور بن حبتور… حين يكون الوفاء موقفاً، ويغدو التاريخ شهادة
عبدالقادر بجاش الحيدري
حَـلّ الانتقالي مَخرَجٌ للأزمة أم تمهيدٌ لاضطرابات؟!
يحيى علي نوري
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
قاسم محمد لبوزة*
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
أخبار
ما جديدُ الطقس خلال الساعات القادمة؟
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، أجواء صحوة إلى غائمة جزئياً وباردة نسبياً في المرتفعات الجبلية والمناطق الساحلية والصحارى وهطول أمطار متفرقة على أرخبيل سقطرى والمرتفعات الغربية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أن من المتوقع أجواء صحوة الى غائمة جزئياً وباردة نسبياً إلى باردة أثناء الليل والصباح الباكر في المرتفعات الجبلية الغربية والهضاب الداخلية، ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة على المرتفعات الغربية في فترة ما بعد الظهر.

كذلك قد تكون الأجواء صحوة إلى غائمة جزئياً في السواحل الشرقية والغربية، وغائمة في السواحل الجنوبية وجزيرة سقطرى، ويُحتمل هطول أمطار متفرقة على أرخبيل سقطرى.

والرياح معتدلة تنشط أحياناً على جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب وأقصى سرعة لها 27عقدة.

بينما تكون الأجواء صحوة تميل إلى البرودة نسبياً في المناطق الصحراوية والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للأتربة والرمال.

ونبه المركز مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب من اضطراب البحر وارتفاع الموج.








