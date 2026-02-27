المؤتمرنت -

ما جديدُ الطقس خلال الساعات القادمة؟

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، أجواء صحوة إلى غائمة جزئياً وباردة نسبياً في المرتفعات الجبلية والمناطق الساحلية والصحارى وهطول أمطار متفرقة على أرخبيل سقطرى والمرتفعات الغربية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.



وذكر المركز في نشرته الجوية، أن من المتوقع أجواء صحوة الى غائمة جزئياً وباردة نسبياً إلى باردة أثناء الليل والصباح الباكر في المرتفعات الجبلية الغربية والهضاب الداخلية، ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة على المرتفعات الغربية في فترة ما بعد الظهر.



كذلك قد تكون الأجواء صحوة إلى غائمة جزئياً في السواحل الشرقية والغربية، وغائمة في السواحل الجنوبية وجزيرة سقطرى، ويُحتمل هطول أمطار متفرقة على أرخبيل سقطرى.



والرياح معتدلة تنشط أحياناً على جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب وأقصى سرعة لها 27عقدة.



بينما تكون الأجواء صحوة تميل إلى البرودة نسبياً في المناطق الصحراوية والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للأتربة والرمال.



ونبه المركز مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب من اضطراب البحر وارتفاع الموج.