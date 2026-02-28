المؤتمرنت -

لبوزة يعزي محمد عامر بوفاة والدته

بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم محمد لبوزة، برقية عزاء ومواساة إلى الأستاذ محمد عبدالله غالب عامر، عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، وكيل وزارة المالية، في وفاة والدته الفاضلة.



وعبّر نائب رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام عن صادق تعازيه وعظيم مواساته للأستاذ محمد عامر وشقيقه إسماعيل وباقي أفراد الأسرة وذوي الفقيدة وآل عامر كافة في مديرية السلفية محافظة ريمة بهذا المصاب، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع الرحمة والمغفرة والرضوان ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.



"إنا لله وإنا إليه راجعون".

