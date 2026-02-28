السبت, 28-فبراير-2026 الساعة: 04:23 ص - آخر تحديث: 04:04 ص (04: 01) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
يومٌ مجيدٌ
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
البرُفيسُور الجرباء البابكري في رِحابِ موكبِ الخالِدِينَ
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
البروفيسور بن حبتور… حين يكون الوفاء موقفاً، ويغدو التاريخ شهادة
عبدالقادر بجاش الحيدري
المؤتمر.. الحارس الوطني لفكرة الدولة الواحدة
توفيق عثمان الشرعبي
حَـلّ الانتقالي مَخرَجٌ للأزمة أم تمهيدٌ لاضطرابات؟!
يحيى علي نوري
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
قاسم محمد لبوزة*
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
أخبار
المؤتمر نت - بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم محمد لبوزة، برقية عزاء ومواساة إلى الأستاذ محمد عبدالله غالب عامر، عضو اللجنة الدائمة الرئيسية

لبوزة يعزي محمد عامر بوفاة والدته

المؤتمرنت -
لبوزة يعزي محمد عامر بوفاة والدته
بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم محمد لبوزة، برقية عزاء ومواساة إلى الأستاذ محمد عبدالله غالب عامر، عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، وكيل وزارة المالية، في وفاة والدته الفاضلة.

وعبّر نائب رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام عن صادق تعازيه وعظيم مواساته للأستاذ محمد عامر وشقيقه إسماعيل وباقي أفراد الأسرة وذوي الفقيدة وآل عامر كافة في مديرية السلفية محافظة ريمة بهذا المصاب، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع الرحمة والمغفرة والرضوان ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون".








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
مجتمع مدني: الغذاء النباتيّ يُقلّل الإصابة بالسرطان؟
فنون ومنوعات: محمد رمضان يثير الجدل بتعليق غامض
رياضة: وولفرهامبتون يفاجئ أستون فيلا
رياضة: لانس يهدر فرصة الصدارة
علوم وتقنية: الماء المُملَّح صحيّ: حقيقة أم وَهم؟
رياضة: قرعة ثمن نهائي الدوري الأوروبي
فنون ومنوعات: مي عز الدين في العناية المركزة!
اقتصاد: استقرار أسعار الذهب
اقتصاد: تراجع أسعار النفط
عربي ودولي: نحو 100 ألف مصلٍ في الأقصى
عربي ودولي: تجدد الاشتباكات بين باكستان وأفغانستان
رياضة: مواجهات قوية في ثمن نهائي الأبطال
عربي ودولي: انفجارات قوية تهز العاصمة الأفغانية
محافظات: ضبط مبيدات محظورة في ذمار
رياضة: يوفنتوس يمدد عقد حارسه
رياضة: برشلونة يفتقد دي يونغ
أخبار: الأوقاف تدعو إلى صلاة الاستسقاء
أخبار: بن حبتور يعزي بوفاة الشيخ صالح القاضي
اقتصاد: الذهب يرتفع بدعم انخفاض الدولار
اقتصاد: ارتفاع الأسهم الآسيوية
فنون ومنوعات: اكتشاف مياه عمرها 2 مليار سنة
عربي ودولي: الإفراج عن 8 أسرى غزاويين
عربي ودولي: غارات إسرائيلية على لبنان
أخبار: توقعات بأجواء باردة وأمطار متفرقة
مجتمع مدني: كيف يؤثر الماء على وظائف الدماغ؟
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2026