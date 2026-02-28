المؤتمرنت -

طقس غير مستقر وماطر.. احذروا

أفاد المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، بأن خرائط الطقس السطحية والعلوية ومخرجات التنبؤات العددية وصور الأقمار الاصطناعية تشير إلى حالة عدم الاستقرار على المرتفعات الجبلية الغربية والوسطى خلال اليومين القادمين.



وتوقع المركز في نشرته الجوية، هطول أمطار متفرقة متفاوتة الشدة مصحوبة بالرعد أحياناَ على اجزاء من محافظات عمران، صنعاء، ذمار، إب، المحويت، ريمة وأجزاء من السواحل الغربية والمناطق الداخلية المحاذية لها وأرخبيل سقطرى.



ونبه المواطنين في المرتفعات الجبلية المذكورة إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم التواجد في بطون الأودية وممرات السيول.