رئيس المؤتمر يعزي بوفاة زوجة الشهيد أحمد الرهوي

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة إلى أشرف وغالب أحمد غالب الرهوي في وفاة والدتهم الفاضلة زوجة الشهيد أحمد غالب الرهوي رئيس مجلس الوزراء السابق الذي ارتقى شهيداً شامخاً صادقَ العهد والوفاء لليمن وشعبه، والدفاع عن فلسطين إثر غارة صهيونية غادرة وجبانة.



وأعرب رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعظيم مواساته لأسرة وأبناء الفقيدة وذويها بهذا المصاب.. سائلاً الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.



"إنا لله وإنا إليه راجعون".