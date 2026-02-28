المؤتمرنت -

85 شهيدة بقصف مدرسة في إيران

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الإيراني استشهاد 85 تلميذة ومعلمة في قصف استهدف مدرسة ابتدائية للبنات في مدينة ميناب بمحافظة هرمزكان، ضمن هجمات طالت مناطق عدة في البلاد.



وقالت الجمعية في بيان، إن "85 تلميذة ومعلمة قد ارتقين شهيدات حتى الآن جراء الهجوم الذي شنه الأعداء الصهاينة–الأمريكيون على مدرسة ابتدائية للبنات في مدينة ميناب"، مشيرة إلى أن غالبية الشهداء من التلميذات.



ونقلت وكالة «إرنا»، عن الجمعية، أن "115 نقطة في 24 محافظة من البلاد تعرضت للاستهداف جراء الهجمات الإرهابية التي شنّها الأعداء الصهاينة–الأمريكيون"، في تصعيد غير مسبوق طال مناطق متعددة.



وأوضح البيان أن "أكثر من 200 فريق عملياتي تابع للهلال الأحمر يتواجد في المناطق المستهدفة، لمواصلة تقديم الإسعافات للمصابين وانتشال جثامين الشهداء من تحت أنقاض الهجمات".



وأضاف أن "عمليات الإغاثة في المناطق التي تعرضت لاستهداف العدو متواصلة"، مؤكداً أن فرق البحث والإنقاذ "تباشر فور تلقي بلاغات الحوادث بالتوجه سريعاً إلى مواقع الاستهداف مزودة بكامل معدات الإنقاذ والنقالات وفرق الكلاب المدربة".



وكان قد شنّ العدو الإسرائيلي، صباح اليوم، عدواناً مشتركاً مع الولايات المتحدة على إيران، وسط تفعيل صفارات الإنذار في أنحاء الأراضي المحتلة وإغلاق شامل للمرافق الحيوية والمجال الجوي هناك.



وأعلن وزير دفاع العدو الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أنّ تل أبيب شرعت في هجومٍ على دفعتين على إيران، فيما قال جيش العدو إنّ صفارات الإنذار دوّت في مختلف المناطق.



في المقابل، ردّت إيران على العدوان الإسرائيلي - الأمريكي الذي استهدف أراضيها صباح اليوم، وشنّت هجمات صاروخية وبالطائرات المسيرة، استهدفت الأراضي الفلسطينية المحتلة والقواعد الأمريكية في دول الخليج.