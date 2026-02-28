السبت, 28-فبراير-2026 الساعة: 10:03 م - آخر تحديث: 09:56 م (56: 06) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
يومٌ مجيدٌ
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
البرُفيسُور الجرباء البابكري في رِحابِ موكبِ الخالِدِينَ
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
البروفيسور بن حبتور… حين يكون الوفاء موقفاً، ويغدو التاريخ شهادة
عبدالقادر بجاش الحيدري
المؤتمر.. الحارس الوطني لفكرة الدولة الواحدة
توفيق عثمان الشرعبي
حَـلّ الانتقالي مَخرَجٌ للأزمة أم تمهيدٌ لاضطرابات؟!
يحيى علي نوري
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
قاسم محمد لبوزة*
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
أخبار
المؤتمر نت - أعلنت جمعية الهلال الأحمر الإيراني استشهاد 85 تلميذة ومعلمة في قصف استهدف مدرسة ابتدائية للبنات في مدينة ميناب بمحافظة هرمزكان

85 شهيدة بقصف مدرسة في إيران

المؤتمرنت -
85 شهيدة بقصف مدرسة في إيران
أعلنت جمعية الهلال الأحمر الإيراني استشهاد 85 تلميذة ومعلمة في قصف استهدف مدرسة ابتدائية للبنات في مدينة ميناب بمحافظة هرمزكان، ضمن هجمات طالت مناطق عدة في البلاد.

وقالت الجمعية في بيان، إن "85 تلميذة ومعلمة قد ارتقين شهيدات حتى الآن جراء الهجوم الذي شنه الأعداء الصهاينة–الأمريكيون على مدرسة ابتدائية للبنات في مدينة ميناب"، مشيرة إلى أن غالبية الشهداء من التلميذات.

ونقلت وكالة «إرنا»، عن الجمعية، أن "115 نقطة في 24 محافظة من البلاد تعرضت للاستهداف جراء الهجمات الإرهابية التي شنّها الأعداء الصهاينة–الأمريكيون"، في تصعيد غير مسبوق طال مناطق متعددة.

وأوضح البيان أن "أكثر من 200 فريق عملياتي تابع للهلال الأحمر يتواجد في المناطق المستهدفة، لمواصلة تقديم الإسعافات للمصابين وانتشال جثامين الشهداء من تحت أنقاض الهجمات".

وأضاف أن "عمليات الإغاثة في المناطق التي تعرضت لاستهداف العدو متواصلة"، مؤكداً أن فرق البحث والإنقاذ "تباشر فور تلقي بلاغات الحوادث بالتوجه سريعاً إلى مواقع الاستهداف مزودة بكامل معدات الإنقاذ والنقالات وفرق الكلاب المدربة".

وكان قد شنّ العدو الإسرائيلي، صباح اليوم، عدواناً مشتركاً مع الولايات المتحدة على إيران، وسط تفعيل صفارات الإنذار في أنحاء الأراضي المحتلة وإغلاق شامل للمرافق الحيوية والمجال الجوي هناك.

وأعلن وزير دفاع العدو الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أنّ تل أبيب شرعت في هجومٍ على دفعتين على إيران، فيما قال جيش العدو إنّ صفارات الإنذار دوّت في مختلف المناطق.

في المقابل، ردّت إيران على العدوان الإسرائيلي - الأمريكي الذي استهدف أراضيها صباح اليوم، وشنّت هجمات صاروخية وبالطائرات المسيرة، استهدفت الأراضي الفلسطينية المحتلة والقواعد الأمريكية في دول الخليج.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
علوم وتقنية: 6 أنواع من الحبوب لتعزيز صحة الأمعاء
مجتمع مدني: الغذاء النباتيّ يُقلّل الإصابة بالسرطان؟
فنون ومنوعات: محمد رمضان يثير الجدل بتعليق غامض
رياضة: وولفرهامبتون يفاجئ أستون فيلا
رياضة: لانس يهدر فرصة الصدارة
علوم وتقنية: الماء المُملَّح صحيّ: حقيقة أم وَهم؟
رياضة: قرعة ثمن نهائي الدوري الأوروبي
أخبار: صنعاء توجّه دعوة إلى باكستان وافغانستان
فنون ومنوعات: مي عز الدين في العناية المركزة!
أخبار: الحديدة.. جريح بانفجار في الدريهمي
اقتصاد: استقرار أسعار الذهب
اقتصاد: تراجع أسعار النفط
عربي ودولي: نحو 100 ألف مصلٍ في الأقصى
عربي ودولي: تجدد الاشتباكات بين باكستان وأفغانستان
رياضة: مواجهات قوية في ثمن نهائي الأبطال
أخبار: ما جديدُ الطقس خلال الساعات القادمة؟
عربي ودولي: انفجارات قوية تهز العاصمة الأفغانية
محافظات: ضبط مبيدات محظورة في ذمار
أخبار: غرق المئات من خيام النازحين في غزة
أخبار: صنعاء تحذّر من المساس بالثروات السيادية
رياضة: يوفنتوس يمدد عقد حارسه
رياضة: برشلونة يفتقد دي يونغ
أخبار: الأوقاف تدعو إلى صلاة الاستسقاء
أخبار: بن حبتور يعزي بوفاة الشيخ صالح القاضي
اقتصاد: الذهب يرتفع بدعم انخفاض الدولار
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2026