الأحد, 01-مارس-2026 الساعة: 02:19 ص - آخر تحديث: 12:27 ص (27: 09) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
أخبار
المؤتمر نت - ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 72 ألفا و95 شهيدا، و171 ألفا و784 مصابا

72095 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبر

المؤتمرنت -
72095 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبر
ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 72 ألفا و95 شهيدا، و171 ألفا و784 مصابا.

وذكرت وزارة الصحة في غزة، اليوم، أن إجمالي من وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية وحتى اللحظة: 9 شهداء، و19 مصابا، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.

وأوضحت أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي، قد ارتفع إلى 628 شهيدا، بالإضافة إلى إصابة 1686 آخرين، فيما جرى انتشال 735 جثمانا.








