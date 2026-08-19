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المؤتمر نت - سريع: عملياتنا لن تتوقف إلا بإنهاء العدوان

العميد سريع: عملياتنا لن تتوقف إلا بإنهاء العدوان ورفع الحصار

المؤتمرنت -
العميد سريع: عملياتنا لن تتوقف إلا بإنهاء العدوان ورفع الحصار
أكد مدير دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة - المتحدث الرسمي العميد يحيى سريع، أن القوات المسلحة اليمنية أصبحت اليوم تفرض المعادلات، بما تمتلكه من قوة تمكنت من فرض ثلاث معادلات ردع.

وقال العميد سريع في فعالية نظمتها اليوم دائرة التوجيه المعنوي بذكرى المولد النبوي الشريف، "إن المعادلة الأولى تتمثل في الحصار بالحصار من خلال فرض القوات المسلحة اليمنية على العدو حصارًا محكمًا لا يستطيع أمامه تمرير سفينة واحدة، فيما المعادلة الثانية هي ضرب التحشيدات السعودية أينما كانت والمعادلة الثالثة تتمثل في حماية سيادة اليمن والتصدي لأي اختراقات للعدو".

وأضاف "تنفيذًا لمعادلة الحصار بالحصار ومنذ إعلان قرار حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي في ٢٠ يوليو حتى اليوم، تمكنت القوات المسلحة اليمنية من استهداف ثماني سفن نفطية سعودية خمس منها في البحر الأحمر وثلاث في خليج عدن والبحر العربي".

ولفت العميد سريع إلى أن القوات المسلحة اليمنية منعت ٤٨ سفينة نفطية سعودية من العبور وإجبارها على العودة، منها ٣٤ سفينة تم منعها من العبور في البحر العربي والمحيط الهندي و١٤ سفينة تم منعها من العبور في البحر الأحمر".

وتابع "في إطار الرد على العدوان السعودي على مطار صنعاء وميناء الحديدة وتثبيتًا لمعادلة حماية السيادة اليمنية من الاختراقات لأجواء اليمن وخصوصًا في محافظتي صعدة وحجة، نفذت القوات المسلحة تسع عمليات عسكرية توزعت على ينبع ونجران وجيزان وأبها وامدادات النفط في المنطقة الشرقية".

وأوضح أنه وفي إطار تثبيت معادلة استهداف التحشيدات السعودية أينما كانت، نفذت القوات المسلحة 14 عملية عسكرية استهدفت التحشيدات التابعة للعدو السعودي في الرويك والعبر والوديعة ومأرب والمخا وسفن وزوارق نقل معدات وتحشيدات تابعة للعدو السعودي.

وقال "كان من نتائج العمليات مصرع وإصابة المئات من تحشيدات العدو السعودي بينهم قادة وضباط سعوديون وإحراق وتدمير عدد كبير من المخازن والمعدات التابعة للعدو ومرتزقته".

وأضاف "كما تم إغراق وإحراق سفينتي إنزال عسكرية تنقل الأسلحة والتحشيدات السعودية في المخا، وكذا إحراق وإغراق أكثر من عشرة زوارق حربية تابعة لتحشيدات العدو السعودي تمارس أعمال قرصنة وتقطع وتنهب في البحر الأحمر بتوجيهات سعودية".

وحذّر العميد سريع، النظام السعودي من خطورة الإقدام على أي تصعيد، مؤكدًا أن أي تصعيد سيواجه بتصعيد شامل.

وتابع "ليس أمام النظام السعودي من خيار إلا رفع الحصار وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه من إنهاء العدوان ورفع الحصار ودفع المرتبات ورحيل المحتلين وترك ثروات الشعب اليمني للشعب كله".

وجدّد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة، "النصح للمغرر بهم من أبناء اليمن العودة ومغادرة معسكرات العدو لأنهم يمنيون ولا نريد أن نستهدفهم ويكونوا ضحية".








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