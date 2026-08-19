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أخبار
المؤتمر نت - ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان منذ الثاني من مارس الماضي حتى اليوم إلى 4 آلاف و348 شهيداً، و12 ألفا و307 جرحى

ارتفاع عدد شهداء لبنان إلى 4348

المؤتمرنت -
ارتفاع عدد شهداء لبنان إلى 4348
ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان منذ الثاني من مارس الماضي حتى اليوم إلى 4 آلاف و348 شهيداً، و12 ألفا و307 جرحى.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان ارتفعت بعد استشهاد وإصابة مدنيين آخرين، لتبلغ 4348 شهيداً و12307 مصابين.

وشهدت مناطق واسعة في جنوب لبنان خلال الساعات الماضية سلسلة من التطورات الميدانية، شملت عمليات قصف إسرائيلية وتوغل وتفجير منازل، بالتزامن مع تسجيل سقوط شهيدين وجريحين جراء انفجار من مخلفات الحرب.

يذكر أن لبنان والكيان الإسرائيلي وقعا اتفاقا إطاريا برعاية أمريكية ينص على ترتيبات أمنية وإعادة انتشار الجيش اللبناني في الجنوب، فضلا عن إجراءات لإعادة إعمار المناطق المتضررة وإنعاش الاقتصاد، وإنشاء قنوات اتصال مباشرة بين الجانبين.








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