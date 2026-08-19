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المؤتمر نت - أعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، اليوم، عن إصدار الاحتلال الإسرائيلي إعلانا جديدا للاستيلاء على نحو 1152 دونما من أراضي بلدات "سنجل" و"اللبن الشرقية" و"قريوت"

الاحتلال يسطو على 1152 دونماً في الضفة

المؤتمرنت -
الاحتلال يسطو على 1152 دونماً في الضفة
أعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، اليوم، عن إصدار الاحتلال الإسرائيلي إعلانا جديدا للاستيلاء على نحو 1152 دونما من أراضي بلدات "سنجل" و"اللبن الشرقية" و"قريوت" تحت مسمى "أملاك حكومية" بهدف توسيع مستعمرة "كرمي عوز" وتعزيز التواصل الجغرافي بين المستعمرات والبؤر الاستعمارية المقامة في المنطقة الواقعة شمال محافظة (رام الله) وجنوب محافظة (نابلس).

وأوضحت الهيئة، في بيان، أن الإعلان يمنح أصحاب الحقوق في الأراضي مهلة 45 يوما للاعتراض أمام لجنة الاعتراضات العسكرية في معسكر "عوفر"، وهي آلية تابعة لمنظومة الاحتلال ولا توفر ضمانات قضائية مستقلة لأصحاب الأراضي الفلسطينيين.

وبينت أن الأراضي المستهدفة تقع في الحوض الطبيعي رقم 6 من أراضي سنجل، في موقع "المغريات"، وفي الأحواض الطبيعية 1 و2 و3 من أراضي اللبن الشرقية، في مواقع "خربة عياد" و"وادي علي" و"الرهوات"، إضافة إلى الأحواض الطبيعية 1 و4 و5 و6 من أراضي قريوت، في مواقع "الباطن" و"الصرارة" و"المرحان" و"سهل عين الميرة" و"حرائق عين الميرة".

وتشير معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إلى أن سلطات الاحتلال أعلنت خلال الأعوام الثلاثة الماضية أكثر من 28 ألف دونم من أراضي المواطنين تحت مسمى "أراضي دولة"، تركزت غالبيتها خلال عام 2024 وحده، الذي شهد الاستيلاء على أكثر من 24 ألف دونم.








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