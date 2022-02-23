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أخبار
المؤتمر نت -

(رسالة مرعبة) من برشلونة إلى نابولي

المؤتمرنت -
(رسالة مرعبة) من برشلونة إلى نابولي
وصف تقرير صحفي إسباني، يوم الإثنين، انتصار برشلونة الكبير على فالنسيا، بـ"الرسالة المرعبة" التي وجهها البارسا إلى نابولي، قبل موقعة الخميس.

ويحل برشلونة ضيفًا على نابولي، يوم الخميس المقبل، في ملعب دييجو أرماندو مارادونا، بإياب الملحق المؤهل لدور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبي.

وكان لقاء الذهاب الذي أقيم على ملعب كامب نو، يوم الخميس الماضي، قد انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1.

وحقق برشلونة انتصارًا عريضًا على مضيفه فالنسيا، بنتيجة 4-1، يوم الأحد، على ملعب ميستايا، ضمن مباريات الجولة 25 لليجا.

وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن انتصار برشلونة الكبير على فالنسيا خارج قواعده، بمثابة "رسالة مرعبة" لنابولي قبل لقاء الخميس.



وأكدت الصحيفة، أن هذا الفوز الكبير، منح برشلونة ثقة كبيرة في قدرته على خطف بطاقة التأهل للدور المقبل من المسابقة القارية.

وأشارت الصحيفة أيضًا، إلى أن الجابوني بيير إيمريك أوباميانج، مهاجم البارسا، والذي سجل 3 أهداف "هاتريك"، في أول مباراة يخوضها من البداية في مسابقة الليجا، لديه دوافع كبيرة لقيادة برشلونة نحو عبور نابولي.

ومن المقرر أن يستعيد برشلونة خدمات مدافعه الإسباني جيرارد بيكيه أمام نابولي، بعد أن غاب أمام فالنسيا للإيقاف، وهو ما يمثل تعزيزا لصفوف الفريق.










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