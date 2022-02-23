المؤتمرنت -

الوحدة يتخطى الشرطة

اقترب وحدة صنعاء خطوة إضافية نحو لقب النسخة الخامسة من بطولة كرة قدم الملتقى الشتوي بفوزه الخامس توالياً على حساب ضيفه الشرطة بهدف نظيف اليوم في افتتاح منافسات الجولة الخامسة.



وتدين كتيبة مدرب الوحدة الشاب عادل التام بهذا الانتصار الصعب للمهاجم عبدالمجيد صبارة الذي سجّل الهدف الوحيد في الدقيقة 55 من عمر المباراة التي أدارها حكم الساحة علي النقيب.



بهذا الفوز ابتعد الوحدة بالصدارة بعد أن ارتفع رصيده إلى 15 نقطة، بينما تجمّد رصيد الشرطة عند خمس نقاط في المركز الرابع.



وتقام يوم غدٍ الخميس في إطار الجولة ذاتها من البطولة التي ينظمها نادي وحدة صنعاء بإشراف فرع اتحاد كرة القدم بأمانة العاصمة، قمّة كروية تجمع 22 مايو الوصيف بتسع نقاط وجاره الأهلي الثالث بسبع نقاط.

