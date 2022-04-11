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أخبار
المؤتمر نت - إغلاق مدينة صينية أمام الوافدين بسبب كورونا

إغلاق مدينة صينية جديدة أمام الوافدين بسبب كورونا

المؤتمرنت -
إغلاق مدينة صينية جديدة أمام الوافدين بسبب كورونا
أعلنت مدينة قوانغتشو الصينية، اليوم الاثنين، إغلاق أبوابها أمام معظم الوافدين إليها بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وتوجد في قوانغتشو، التي تمثل مركزا مهما للتصنيع، مقرات الكثير من الشركات الكبرى وأحد أهم مطارات الصين. ولم تسجل سوى 27 حالة في المدينة اليوم.

ولم يعلن حتى الآن عن إغلاق في قوانغتشو، في حين تواجه مدينة شنغهاي الوضع الأسوأ، إذ سجلت 26087 حالة إصابة اليوم، ظهرت الأعراض على 914 حالة منها فقط.

ولا يمكن لسكان قوانغتشو مغادرتها إلا للضرورة ويتعين عليهم كذلك تقديم نتيجة سلبية لاختبار كوفيد-19 خلال 48 ساعة من موعد المغادرة، وفق ما صرح به تشن بين، المتحدث باسم المدينة في إعلان على وسائل التواصل الاجتماعي.

هذا والتزمت الصين بسياسة عدم التسامح مع ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا في تعاملها مع حالات تفشي الفيروس، فطبقت العزل بشكل صارم وأجرت اختبارات واسعة النطاق للكشف عن الإصابات، رغم الشكاوى في شنغهاي من نقص الأغذية والخدمات الطبية.*وكالات








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