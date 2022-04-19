المؤتمرنت -

وفاة نجل كريستيانو رونالدو

أعلن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، وفاة نجله الرضيع من عارضة الأزياء جورجينا رودريجيز وذلك بعد شهور من ولادته.



وكتب رونالدو رسالة حزينة عبر حسابه بموقع "انستجرام" : "ببالغ الحزن نعلن وفاة طفلنا، إنه أكبر ألم يمكن أن يشعر به أي والد، فقط ولادة طفلتنا تمنحنا القوة لنعيش هذه اللحظة ببعض الأمل والسعادة".



أضاف: "نود أن نشكر الأطباء والممرضات على كل الرعاية والدعم المقدمين، لقد دُمرنا، ونطالب بالخصوصية في هذا الوقت الصعب للغاية، ولدنا.. أنت ملاكنا.. سنحبك للأبد".



وأوضح موقع utdreport المختص بالشأن الرياضى، وفاة أحد طفلى رونالدو التوأم حديثى الولادة.







كان كريستيانو رونالدو، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزى، قد وصل للهاتريك رقم 60 في مسيرته بعد الفوز على فريق نوريتش سيتى 3-2، حيث نشر عبر إنستجرام، صورته وعلق عليها، "سعيد جدًا بهذا الفوز ولإعادتنا إلى المسار الصحيح في الدوري الإنجليزي الممتاز".



أضاف: "كما قلت من قبل، فإن الإنجازات الفردية تستحق العناء فقط عندما تساعدنا في الوصول إلى أهدافنا كفريق ، و"الهاتريك" رقم 60 في مسيرتي أكثر أهمية لأنها جلبت لنا النقاط الثلاث.. أحسنتم يا شباب، جهد هائل من الجميع. نحن لا نستسلم ، نحن نقاتل حتى النهاية".

