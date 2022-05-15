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المؤتمر نت - الأمين العام المساعد يعزي بوفاة الحاج الجابري

الأمين العام المساعد يعزي بوفاة الحاج أحمد الجابري

المؤتمرنت -
الأمين العام المساعد يعزي بوفاة الحاج أحمد الجابري
بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة في وفاة الحاج أحمد عبدالله قاسم الجابري، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن والمجتمع.

وأشاد الوهباني في البرقية التي بعث بها إلى الأستاذ والشاعر والأديب عادل أحمد عبدالله قاسم الجابري وإخوانه، بمناقب الفقيد وإسهاماته في خدمة الوطن والسعي للصلح بين الناس وعمل الخير.

وعبر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن خالص العزاء وعظيم المواساة لأسرة الفقيد ومحبيه وكافة آل الجابري في قرية بني جابر عزلة الأيفوع مديرية المواسط محافظة تعز بهذا المصاب..

سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون".








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