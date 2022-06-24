المؤتمرنت -

حصيلة جديدة لخروقات قوى العدوان في 6 محافظات

ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 126 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأوضح مصدر عسكري أن خروقات العدوان تمثلت في 48 خرقاً بتحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي في أجواء محافظات مأرب، تعز، حجة، الجوف، صعدة، الضالع، وجبهات الحدود.



وأكد المصدر رصد خرق لمرتزقة العدوان باستحداث تحصينات في محيط مدينة مأرب بشكل مستمر ويومي.



وأشار إلى أنه تسجيل خرق بضربات جوية للطيران الاستطلاعي المسلح على منازل المواطنين مواقع الجيش واللجان الشعبية في القهوة بمديرية مريس محافظة الضالع.



ولفت المصدر إلى رصد 62 خرقاً بإطلاق النار على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة، الضالع، وجبهات الحدود.



كما أكد المصدر تسجيل 14 خرقاً بقصف مدفعي على محافظات مأرب، حجة، وجبهات الحدود، حيث استهدف المرتزقة بقصف مدفعي مكثف مواقع الجيش واللجان في العكد والبلق الشرقي بمحافظة مأرب، لافتاً إلى أن المرتزقة استهدفوا بقصف مدفعي مكثف مواقع الجيش واللجان في حرض وبني حسن بمحافظة حجة.



وبين المصدر العسكري، أن قصفاً مدفعياً مكثفاً للمرتزقة استهدف مواقع الجيش واللجان الشعبية في الابراهيميات بنجران.