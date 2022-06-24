الجمعة, 24-يونيو-2022 الساعة: 09:51 م - آخر تحديث: 09:30 م (30: 06) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
أبو راس يكتب في ذكرى إعادة تحقيقها .. الوحدة وجود وانتصار
بقلم صادق بن امين ابوراس - رئيس الموتمر الشعبي العام
الربيع العربي والادوار العلنية لدول الخليج.. ماذا نفهم من مؤشرات السلام عام 2022
أ. د. عبد العزيز صالح بن حبتور
العسل اليمني..ضحية جشع المحطبين.. وانتكاسة في المردود الأقتصادي
عمار الأسودي
التسوُّل‮ ‬نتاج‮ ‬عدوان‮ ‬وتصدُّع‮ ‬اقتصادي
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
الوحدة‮.. ‬مسئولية‮ ‬المؤتمر‮ ‬والشعب‮ ‬
خالد عبدالوهاب الشريف*
في‮ ‬ذكرى‮ ‬الوحدة‮ ‬الـ(32) لنعالج‮ ‬الأخطاء‮ ‬بكل‮ ‬الصدق‮ ‬والمسئولية‮ ‬
فاطمة الخطري*
الوحدة .. والوحدويون
جلال علي الرويشان*
جيل الوحدة
أحمد الكبسي
الوحدة وتكالب الأعداء
يحيى‮ ‬العراسي‮ ‬
عام‮ ‬النصر‮ ‬والسلام
بقلم/ غازي أحمد علي*
الاستقلال‮ .. ‬بين‮ ‬الأمس‮ ‬واليوم
راسل‮ ‬القرشي‮ ‬
نوفمبر‮ ‬الاستقلال‮.. ‬استحقاق‮ ‬وطني‮ ‬جديد
بقلم‮ / ‬خالد‮ ‬الشريف‮ ❊‬
أخبار
المؤتمر نت - ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 126 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ 24 ساعة الماضية

حصيلة جديدة لخروقات قوى العدوان في 6 محافظات

المؤتمرنت -
حصيلة جديدة لخروقات قوى العدوان في 6 محافظات
ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 126 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن خروقات العدوان تمثلت في 48 خرقاً بتحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي في أجواء محافظات مأرب، تعز، حجة، الجوف، صعدة، الضالع، وجبهات الحدود.

وأكد المصدر رصد خرق لمرتزقة العدوان باستحداث تحصينات في محيط مدينة مأرب بشكل مستمر ويومي.

وأشار إلى أنه تسجيل خرق بضربات جوية للطيران الاستطلاعي المسلح على منازل المواطنين مواقع الجيش واللجان الشعبية في القهوة بمديرية مريس محافظة الضالع.

ولفت المصدر إلى رصد 62 خرقاً بإطلاق النار على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة، الضالع، وجبهات الحدود.

كما أكد المصدر تسجيل 14 خرقاً بقصف مدفعي على محافظات مأرب، حجة، وجبهات الحدود، حيث استهدف المرتزقة بقصف مدفعي مكثف مواقع الجيش واللجان في العكد والبلق الشرقي بمحافظة مأرب، لافتاً إلى أن المرتزقة استهدفوا بقصف مدفعي مكثف مواقع الجيش واللجان في حرض وبني حسن بمحافظة حجة.

وبين المصدر العسكري، أن قصفاً مدفعياً مكثفاً للمرتزقة استهدف مواقع الجيش واللجان الشعبية في الابراهيميات بنجران.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
اقتصاد: الذهب يتجه لتسجيل ثاني خسارة أسبوعية
فنون ومنوعات: أم نسيت طفلها بالسيارة فوقعت الكارثة
عربي ودولي: أوروبا تمنح أوكرانيا ومولدافيا عضوية التكتل
علوم وتقنية: 6 عادات صحية تحميك أثناء الصيف
فنون ومنوعات: لحملها بفتاة.. تاجر يقتل زوجته ويحرق جثتها
أخبار: ناشئو اليمن يودعون غرب آسيا بخسارة أمام الأردن
علوم وتقنية: الموز... “فاكهة ذهبية” لها فوائد صحية
أخبار: إصابة مدني بانفجار لغم في الحالي بالحديدة
اقتصاد: بن حبتور يتفقد برامج التدريب بنفط الحديدة
أخبار: قصف وتحليق مكثف.. تصعيد عسكري في الحديدة
اقتصاد: بورصة مسقط تنهي الأسبوع منخفضة
محافظات: إبادة 853 كلباً مسعوراً في صنعاء
فنون ومنوعات: وسط ذهول السكان.. الحفرة ابتلعته ونجا
أخبار: إصابة 3 مدنيين في 175 خرقاً جديداً لقوى العدوان
مجتمع مدني: ما علاقة فصيلة الدم بالإصابة بمرض السرطان؟
أخبار: أمطار رعدية وسيول.. والأرصاد يحذر المواطنين
عربي ودولي: فرنسا: المعارضة ترفض دعوة ماكرون
اقتصاد: تراجع أسعار الذهب
أخبار: صنعاء تسلم الامم المتحدة الملاحظات على مقترح فتح الطرق
أخبار: 4452 مسافراً غادروا ووصلوا مطار صنعاء منذ 16 أبريل
ثقافة: صنعاء.. افتتاح معرض تراث وحضارة
عربي ودولي: مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى
أخبار: اشاد بحكمة القيادة.. رئيس‮ ‬فرع‮ ‬المؤتمر‮ ‬بسقطرى يكشف تفاصيل مؤامرات العدوان
أخبار: تحذير من تناول المخللات.. تسبب مرضاً خطيراً
عربي ودولي: أول دولة آسيوية تعلن انهيار اقتصادها رسمياً
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2022