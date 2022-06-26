المؤتمرنت -

مناقشة تحديد مواقع إنشاء مناطق صناعية بصنعاء

ناقش اجتماع عقد بمحافظة صنعاء اليوم برئاسة وكيل المحافظة لقطاع الاستثمار يحيى جمعان، الجوانب المتصلة بتحديد مواقع مناسبة لإنشاء عدد من المناطق الصناعية بالمحافظة.



واستعرض الاجتماع، الذي ضم مديري مكاتب الصناعة فهد الغرباني وهيئة الأراضي علي جسار والغرفة التجارية مطر المطري، ومديري التنمية الصناعية بوزارة الصناعة جمال الحرازي والمناطق الصناعية فهيم شمسان، ما تم تحديده سابقا من مواقع وفق التوجيهات الرئاسية لتحسين المناطق الصناعية.



وتطرق الاجتماع بحضور نائب مدير مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة عزيز الخولاني، إلى أولويات استكمال ما تم البدء فيه خلال الفترة الماضية من إجراءات وأعمال لتحديد أراضي ملائمة لترجمة التوجيهات والرؤى لاختيار بعض مواقع في مديريات سنحان وهمدان وبني مطر.



وكرس الاجتماع لمناقشة جوانب التنسيق بين قيادة المحافظة ممثلة بقطاع الاستثمار والمكاتب المعنية وزارة الصناعة والتجارة لدراسة أفضل الفرص المتاحة والنزول الميداني لمعاينة المواقع المستهدفة التي تكفل تحديدها كمناطق صناعية تلبي التطلعات والطموحات.



ونوه الوكيل جمعان بما تزخر به محافظة صنعاء من مقومات وعوامل جاذبة للمستثمرين وانشاء العديد من المناطق الصناعية وتقديم التسهيلات اللازمة للنشاط الصناعي ومساعدة الدولة في تحقيق الرؤية المنشودة والتخفيف من المعوقات التي تواجه القطاع الاستثماري.





وأوضح أن محافظة صنعاء تعد محافظة محورية ولديها العديد من الفرص التي تشجع على ايجاد صناعات منظمة ومتنوعة، مبينا أن تحديد مواقع لمناطق صناعية سيسهم في تخفيف الاشكالات الناتجة عن ازدحام المصانع وما ينعكس عن عملها من آثار واضرار صحية وبيئية.





وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد جرى في الاجتماع مناقشة عدد من التصورات والمقترحات والتوصيات حول خطة العمل المزمع تنفيذها واعداد تقرير شامل يتم على ضوءه مخاطبة قيادة المحافظة والهيئة العامة للاستثمار وهيئة الأراضي متضمنا خطوات تحديد المناطق المتاحة للمصانع ودراسة متطلبات واحتياجات انشاء مناطق صناعية.

