الأحد, 26-يونيو-2022 الساعة: 08:53 م - آخر تحديث: 08:50 م (50: 05) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
أبو راس يكتب في ذكرى إعادة تحقيقها .. الوحدة وجود وانتصار
بقلم صادق بن امين ابوراس - رئيس الموتمر الشعبي العام
سوء نيه !!
وليد غالب
‬ماذا‮ ‬نريد‮ ‬من‮ ‬المنتديات؟‮ ‬
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
الربيع العربي والادوار العلنية لدول الخليج.. ماذا نفهم من مؤشرات السلام عام 2022
أ. د. عبد العزيز صالح بن حبتور
العسل اليمني..ضحية جشع المحطبين.. وانتكاسة في المردود الأقتصادي
عمار الأسودي
الوحدة‮.. ‬مسئولية‮ ‬المؤتمر‮ ‬والشعب‮ ‬
خالد عبدالوهاب الشريف*
في‮ ‬ذكرى‮ ‬الوحدة‮ ‬الـ(32) لنعالج‮ ‬الأخطاء‮ ‬بكل‮ ‬الصدق‮ ‬والمسئولية‮ ‬
فاطمة الخطري*
الوحدة .. والوحدويون
جلال علي الرويشان*
جيل الوحدة
أحمد الكبسي
الوحدة وتكالب الأعداء
يحيى‮ ‬العراسي‮ ‬
عام‮ ‬النصر‮ ‬والسلام
بقلم/ غازي أحمد علي*
الاستقلال‮ .. ‬بين‮ ‬الأمس‮ ‬واليوم
راسل‮ ‬القرشي‮ ‬
أخبار
المؤتمر نت - لتحديد أراضي ملائمة لترجمة التوجيهات والرؤى لاختيار بعض مواقع في مديريات سنحان وهمدان وبني مطر.

مناقشة تحديد مواقع إنشاء مناطق صناعية بصنعاء

المؤتمرنت -
مناقشة تحديد مواقع إنشاء مناطق صناعية بصنعاء
ناقش اجتماع عقد بمحافظة صنعاء اليوم برئاسة وكيل المحافظة لقطاع الاستثمار يحيى جمعان، الجوانب المتصلة بتحديد مواقع مناسبة لإنشاء عدد من المناطق الصناعية بالمحافظة.

واستعرض الاجتماع، الذي ضم مديري مكاتب الصناعة فهد الغرباني وهيئة الأراضي علي جسار والغرفة التجارية مطر المطري، ومديري التنمية الصناعية بوزارة الصناعة جمال الحرازي والمناطق الصناعية فهيم شمسان، ما تم تحديده سابقا من مواقع وفق التوجيهات الرئاسية لتحسين المناطق الصناعية.

وتطرق الاجتماع بحضور نائب مدير مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة عزيز الخولاني، إلى أولويات استكمال ما تم البدء فيه خلال الفترة الماضية من إجراءات وأعمال لتحديد أراضي ملائمة لترجمة التوجيهات والرؤى لاختيار بعض مواقع في مديريات سنحان وهمدان وبني مطر.

وكرس الاجتماع لمناقشة جوانب التنسيق بين قيادة المحافظة ممثلة بقطاع الاستثمار والمكاتب المعنية وزارة الصناعة والتجارة لدراسة أفضل الفرص المتاحة والنزول الميداني لمعاينة المواقع المستهدفة التي تكفل تحديدها كمناطق صناعية تلبي التطلعات والطموحات.

ونوه الوكيل جمعان بما تزخر به محافظة صنعاء من مقومات وعوامل جاذبة للمستثمرين وانشاء العديد من المناطق الصناعية وتقديم التسهيلات اللازمة للنشاط الصناعي ومساعدة الدولة في تحقيق الرؤية المنشودة والتخفيف من المعوقات التي تواجه القطاع الاستثماري.


وأوضح أن محافظة صنعاء تعد محافظة محورية ولديها العديد من الفرص التي تشجع على ايجاد صناعات منظمة ومتنوعة، مبينا أن تحديد مواقع لمناطق صناعية سيسهم في تخفيف الاشكالات الناتجة عن ازدحام المصانع وما ينعكس عن عملها من آثار واضرار صحية وبيئية.


وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد جرى في الاجتماع مناقشة عدد من التصورات والمقترحات والتوصيات حول خطة العمل المزمع تنفيذها واعداد تقرير شامل يتم على ضوءه مخاطبة قيادة المحافظة والهيئة العامة للاستثمار وهيئة الأراضي متضمنا خطوات تحديد المناطق المتاحة للمصانع ودراسة متطلبات واحتياجات انشاء مناطق صناعية.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
أخبار: امطار متوقعة على مرتفعات 11 محافظة يمنية
أخبار: ناسا تشارك صورًا مذهلة لكوكب المريخ
رياضة: العراق إلى نصف نهائي بطولة غرب آسيا
أخبار: قوى العدوان ترتكب 112 خرقاً للهدنة في 7 محافظات
قضايا وآراء: سوء نيه !!
أخبار: برباعية نظيفة على عمان.. عودة متأخرة لناشئي اليمن
رياضة: قرعة بطولة كأس العرب للشباب
أخبار: تعميم بشأن صرف النصف الأول من مرتب يونيو ٢٠١٨م
أخبار: احذر.. الاستحمام بالماء البارد يهدد صحتك
أخبار: إب.. تدشين حملة لإزالة الأكشاك والعشوائيات
أخبار: النواب يستدعي 3 وزراء على خلفية (صندوق الحديدة)
أخبار: بدء فعاليات المؤتمر اليمني الأول لمرض السيلياك
قضايا وآراء: ‬ماذا‮ ‬نريد‮ ‬من‮ ‬المنتديات؟‮ ‬
عربي ودولي: منظمة: جدري القرود لا يستدعي الغاء الفعاليات
أخبار: الأمم المتحدة: قطع المساعدات يعرض حياة اليمنيين للخطر
أخبار: توقعات بهطول أمطار رعدية وطقس شديد الحرارة
عربي ودولي: إصابة 131 فلسطينياً في مواجهات مع الاحتلال
أخبار: إصابة مواطن بجروح خطيرة بانفجار لغم في الحديدة
رياضة: رفع عدد اللاعبين في كل تشكيلة إلى 26
أخبار: 8 هجمات جوية على حيس.. وتحليق في أجواء الجبلية
أخبار: حصيلة جديدة لخروقات قوى العدوان في 6 محافظات
أخبار: إعلان موعد انطلاق المهرجان الوطني الأول للعسل اليمني
أخبار: 3 مؤشرات على تلف الكلى وارتفاع السكر في الدم
أخبار: وصول سفينة بنزين جديدة إلى ميناء الحديدة
اقتصاد: الذهب يتجه لتسجيل ثاني خسارة أسبوعية
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2022