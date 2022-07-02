المؤتمرنت -

لاعب وهداف عربي في المرتبة 4 كأعلى أجر في العالم

بعد أشهر من التكهنات حول المستقبل، أعلن محمد صلاح عن موافقته على عقد جديد مع ليفربول، حتى عام 2025، بأجر يبلغ 400 ألف جنيه استرليني (482 ألف دولار) في الأسبوع>



راتب محمد صالح الجديد هو الأعلى في تاريخ ليفربول، ويجعل النجم المصري من أعلى لاعبي كرة القدم أجرا حول العالم، والأعلى دخلاً في الدوري الإنجليزي، متجاوزا الأجر الذي يتقاضاه البرتغالي كريستيانو رونالدو.



يحتل صلاح (30 عاما) المرتبة الرابعة في قائمة اللاعبين الأعلى أجرا حول العالم.



ويعد كيليان مبابي، لاعب باريس سان جرمان، هو الأعلى الذي يتحصل على مليون جنيه إسترليني في الأسبوع، يليه زميله في النادي، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي يتقاضى 960 ألفا في الأسبوع، ليلحقه بالمركز الثالث البرازيلي نيمار براتب 606 آلاف جنيه إسترليني في الأسبوع.



وجاء في المركز الرابع صلاح بـ 400 ألف استرليني أسبوعيا، فيما يتقاسم المركز الخامس نجما مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو ومانشستر سيتي البلجيكي كيفين دي بروين بدخل قدره 385 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



المركز السابع يتقاسمه النرويجي أرلينغ هالاند (مانشستر سيتي) والإسباني ديفيد دي خيا (مانشستر يونايتد) براتب 375 ألف جنيه استرليني أسبوعيا.



وفي المركز التاسع، أنطوان غريزمان الذي يلعب في أتلتيكو مدريد على سبيل الإعارة من برشلونة مقابل راتب قدره 356 ألف جنيه استرليني أسبوعيا.

في حين يتذيل العشرة الكبار البولندي روبرت ليفاندوفسكي، بدخل 350 ألف جنيه استرليني أسبوعيا، يتلقاها من نادي بايرن ميونخ الألماني.*وكالات

