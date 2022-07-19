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مجتمع مدني
المؤتمر نت -

أغرب أشكال فساتين الزفاف التقليدية حول العالم

المؤتمرنت -
أغرب أشكال فساتين الزفاف التقليدية حول العالم
فستان الزفاف هو حلم كل فتاة في أى مكان فالعالم، وعلى الرغم من أننا جميعًا معتادون على رؤية درجات اللون الأبيض في فستان الزفاف، إلا أن الثقافات وتقاليد حفل الزفاف التقليدية تختلف من بلد إلى آخر، كذلك تختلف فساتين الزفاف الفريدة، حيث ترتدي بعض العرائس فساتين الزفاف الملونة، والبعض الآخر يرسمن أيديهن ووجوههن حسب العادات المحلية، والبعض يخفي وجوههن تمامًا خلف طبقات من المجوهرات أو الحجاب، وهناك من لا يرتدي فستان زفاف من الأساس وترتدي الساري، يستعرض اليوم السابع مجموعة من فساتين الزفاف حسب كل بلد وأغربهم وفقاً لموقع " pinterest" كما يلي:

العروس الهندية
غالبًا ما تكون فساتين الزفاف الوردية أو الحمراء هي الملابس المفضلة للعرائس الهنود، غالبًا ما يمكن التعرف على المرأة المتزوجة في شمال البلاد بنقطة حمراء في منتصف جبينها.

العروس الكازاخستانية
في حفل الزفاف الكازاخستاني التقليدي، عادة ما ترتدي العرائس غطاء الرأس المعروف باسم "Saukele" الذي يشبه الطرطور، وكذلك حجاب الوجه، ويتم تحضير Saukele قبل وقت طويل من بلوغ الفتيات سن الزواج.


العروس النيجيرية
نيجيريا دولة كبيرة تضم حوالي 250 مجموعة عرقية وأكثر من 500 لغة، لذلك تتغير مراسم الزفاف حسب المنطقة والدين والخلفية العرقية، ومع ذلك غالبًا ما ترتدي العرائس النيجيريات ملابس الزفاف ذات الألوان الزاهية، غالبًا ما يرتدون ربطة رأس نيجيرية تسمى Gele، والتي تشبه العمة.


عروس الهوتسول
الهوتسول هم مجموعة عرقية ثقافية من الأوكرانيين الذين عاشوا لقرون في جبال الكاربات، ملابس الزفاف التقليدية ملونة للغاية وحفلات الزفاف نفسها مفعمة بالحيوية مليئة بالرقص والألعاب وجو المرح.

عروس غانا
غالبًا ما تكون حفلات الزفاف التقليدية في غانا ملونة للغاية، ولكل عائلة نمطها الخاص من القماش الذي يظهر على ملابس زفاف العروس والعريس وبعض الحضور من الأقارب والاصدقاء.

العروس اليابانية
في حفل الزفاف الياباني التقليدي، غالبًا ما ترتدي العروس كيمونو أبيض نقي في الحفل الرسمي، والذي يرمز إلى النقاء والعذرية، وبعد الحفل، قد تتحول العروس إلى كيمونو أحمر مزرقش والذي يرمز إلى الحظ السعيد.
(اليوم السابع المصرية)








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