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المؤتمر نت - حذر المركز الوطني للأرصاد من الانهيارات للمنازل والحصون الطينية والانزلاقات الصخرية في الطرقات والمنحدرات الجبلية داعياً إلى الاحتماء من العواصف الرعدية

الأرصاد يحذر من الانهيارات للمنازل والحصون الطينية

المؤتمرنت -
الأرصاد يحذر من الانهيارات للمنازل والحصون الطينية
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، هطول أمطار متفاوتة الشدة على المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية والصحارى والمناطق الساحلية، ورياحاً موسمية تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج خلال الـ24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أنه من المتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية والبَرَد أحياناَ على المرتفعات الجبلية لمحافظات لحج، تعز، إب، الضالع، ريمة، المحويت، حجة، ذمار، صنعاء، عمران وصعدة.

كما يتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة على الهضاب الداخلية لمحافظات أبين، البيضاء، شبوة، حضرموت والمهرة، وصحارى محافظات المهرة، حضرموت، شبوة،مأرب والجوف.

وأشار المركز إلى احتمال هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على السواحل الغربية والجنوبية وأجزاء من السواحل الشرقية والمناطق الداخلية المحاذية لها مع رياح نشطة مثيرة للأتربة والرمال.

ولفت إلى رياح موسمية شديدة تتراوح سرعتها ما بين 35 - 45 عقدة في أرخبيل سقطرى و15 ـ 25 عقدة في خليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية ومدخل باب المندب تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وحذر المركز المواطنين من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول، ومن التدني في مدى الرؤية الأفقية على الطرقات الجبلية نتيجة للأمطار والسحب المنخفضة الكثيفة، ومن الانهيارات للمنازل والحصون الطينية، وكذا الانزلاقات الصخرية في الطرقات والمنحدرات الجبلية.

كما حذر مرتادي البحر والصيادين في أرخبيل سقطرى وخليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية ومدخل باب المندب من اضطراب البحر وارتفاع الموج.

ودعا المركز المواطنين إلى الاحتماء من العواصف الرعدية، مهيباً بالجهات ذات العلاقة اتخاذ التدابير اللازمة حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

وأفاد المركز بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي بلغت في إب ـ السدة : 9.7 ملم، ذمار : 9.0، صنعاء : 3.6، عتق : 3.1، حضرموت ـ الشحر : 2.3، إب : 2.0 ، حدة - القطاع : 1.1.

كما هطلت أمطار متفرقة على محافظة المهرة بلغت الكمية المقاسة في محطة صرفيت 0.2 ملم، وسجلت المحطات المطرية بأمانة العاصمة كميات تراوحت ما بين 0.4 إلى 32.6 ملم.








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