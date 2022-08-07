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صنعاء .. صلاة الغائب واستقبال العزاء بوفاة المناضل عبدالرحمن عثمان

تقام غدا الاثنين في العاصمة صنعاء صلاة الغائب على رئيس مجلس الشورى السابق المناضل الشيخ / عبدالرحمن محمد على عثمان، عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام ، والذي وافاه الأجل يوم الجمعة الماضية، بعد حياة حافلة بالنضال الوطني والتنموي والدفاع عن المكتسبات والثوابت الوطنية.



وحسب مصادر في أسرة الفقيد، فسوف تقام صلاة الغائب يوم غد الاثنين 8 اغسطس 2022م، عقب صلاة الظهر بجامع الصالح بالعاصمة صنعاء.



واشارت المصادر إلى أن الشيخ محمد عبدالرحمن محمد علي عثمان، وإخوانه، وأقارب الفقيد سيقومون باستقبال العزاء لفترة 3 ايام متتالية، ابتداءً من يوم غد الاثنين حتى الأربعاء( 8 – 10 أغسطس 2022م) وذلك بصالة القمة الواقعة خلف عطان جوار جسر حدة المدينة.



وكانت مليشيات حزب الإصلاح (الإخوان المسلمين في اليمن) بمحافظة تعز قامت بمنع أسرة الفقيد المناضل/ عبدالرحمن محمد علي عثمان من نقل جثمانه إلى العاصمة صنعاء لدفنه حسب وصيته بجانب قبر والده الشهيد محمد علي عثمان.

