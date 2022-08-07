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أخبار
المؤتمر نت - ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 185 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ24 ساعة الماضية

قوى العدوان تخرق الهدنة الإنسانية في 8 محافظات

المؤتمرنت -
قوى العدوان تخرق الهدنة الإنسانية في 8 محافظات
ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 185 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن خروقات العدوان، تمثلت في 36 خرقاً بتحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي في أجواء محافظات مأرب، تعز، حجة، الجوف، صعدة، الضالع، الحديدة، البيضاء وجبهات الحدود.

وأشار المصدر إلى أنه تم رصد 5 خروقات بضربات جوية للطيران الاستطلاعي المسلح على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في الميسرة بمنطقة البرح وفي مقبنة بمحافظة تعز، وفي شمال شرق حيس بمحافظة الحديدة وفي الفاخر بمحافظة الضالع.

وذكر المصدر أن مرتزقة العدوان ارتكبوا 7 خروقات، باستحداث تحصينات في محيط مدينة مأرب، وفي شمال حيس وفي غرب الخزان بمنطقة الجبلية في مديرية التحتيات بمحافظة الحديدة وفي أمام البلس ببير باشا وفي نصف العروس بصبر في محافظة تعز وكذا في الشرفة وفي تبة القمامة بنجران.

وأكد المصدر رصد 111 خرقاً بإطلاق نار بشكل مكثف باتجاه منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة، الضالع، الحديدة، البيضاء وجبهات الحدود.

وبين المصدر أنه تم تسجيل 26 خرقاً بقصف مدفعي لمرتزقة العدوان على محافظات مأرب، حجة، صعدة، الحديدة، وجبهات الحدود، حيث استهدف المرتزقة بقصف مدفعي مكثف مواقع الجيش واللجان في البلق الشرقي بمحافظة مأرب، واستهدف المرتزقة بقصف مدفعي مواقع الجيش واللجان في غرب حرض بمحافظة حجة، وكذا في البتول ورازح بمحافظة صعدة.

ولفت المصدر إلى أن قصفاً مدفعياً مكثفاً للمرتزقة استهدف مواقع الجيش واللجان في حيس بمحافظة الحديدة وفي مقبنة بمحافظة تعز وكذا في البروكية وفي المطعن بجيزان وفي ميمنة البقاع بنجران.








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