الجمعة, 12-أغسطس-2022 الساعة: 11:51 م - آخر تحديث: 11:46 م (46: 08) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
أبو راس يكتب في ذكرى إعادة تحقيقها .. الوحدة وجود وانتصار
بقلم صادق بن امين ابوراس - رئيس الموتمر الشعبي العام
التطبيع مع الكيان الصهيوني خيانةً عظمى لشهداء الأمة كلها
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
المؤتمر‮.. ‬مبادئ‮ ‬وقيم‮ ‬لا‮ ‬مهادنة‮ ‬فيها‮ ‬ولا‮ ‬تراجع‮ ‬عنها‮ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
راسل‮ ‬القرشي
4 عقود على رياح أغسطس وقيم الحوار المسئول
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
لماذا الشيخ/ (صادق امين ابوراس)؟!
محمد اللوزي
قناة "اللاهوية"
د. عبدالخالق هادي طواف
لن ننجر الى مستنقع التفاهة
عبدالملك الفهيدي
هل تماهي قناة (الهوية) مع العدوان في الإساءة للمؤتمر وقياداته صدفة أم إتفاق ؟
حسين علي الخلقي
(الهوية) تقزم تضحيات الشهداء من اجل الزنم والانصار عليهم الاجابة على الاسئلة
علي البعداني
المؤتمر‮.. ‬الشجرة‮ ‬الوارفة
أحمد‮ ‬أحمد‮ ‬علي‮ ‬الجابر‮ ‬الاكهومي‮*
الوحدة‮.. ‬مسئولية‮ ‬المؤتمر‮ ‬والشعب‮ ‬
خالد عبدالوهاب الشريف*
في‮ ‬ذكرى‮ ‬الوحدة‮ ‬الـ(32) لنعالج‮ ‬الأخطاء‮ ‬بكل‮ ‬الصدق‮ ‬والمسئولية‮ ‬
فاطمة الخطري*
الوحدة .. والوحدويون
جلال علي الرويشان*
أخبار
المؤتمر نت - حذّر وزير النقل، عبدالوهاب يحيى الدرة، من التداعيات الكارثية في حال انفجار الخزان العائم

وزير النقل يحذّر من تداعيات انفجار خزان صافر

المؤتمرنت -
وزير النقل يحذّر من تداعيات انفجار خزان صافر
حذّر وزير النقل، عبدالوهاب يحيى الدرة، من التداعيات الكارثية في حال انفجار الخزان العائم (صافر) على الشواطئ اليمنية ودول المنطقة في البحر الاحمر، لتمتد حتى قناة السويس.

وقال وزير النقل، خلال زيارته لهيئة الشؤون البحرية في ميناء الحديدة: "العالم يدرك جيدا ما معنى تلوث البيئة البحرية وقتل الحياة البحرية والثروة الموجودة من الشعب المرجانية وغيرها، التي تكوّنت منذ آلاف السنين في مياه البحر الاحمر، في حال -لا سمح الله- حصل انفجار للخزان العائم صافر".

وشدد على الأمم المتحدة الإسراع في توفير البديل للخزان العائم سفينة صافر، تلافيا لأي تداعيات كارثية بيئية كبيرة على امتداد البحر الأحمر، خاصة وقد توفر التمويل من مؤتمر المانحين، حيث تجاوز سبعين مليون دولار.

وأشار وزير النقل إلى أن زيارته تأتي للاطلاع على مستوى الأداء وتقييم الأنشطة في موانئ مؤسسة البحر الأحمر والهيئة، وسير العمل فيها وخططها ومشاريعها المستقبلية، وكذا الصعوبات التي تواجهها وسبل معالجتها وكل ما من شأنه الارتقاء بالأداء إلى المستوى الأفضل.

وأكد استعداد الوزارة لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لإنجاح خطط وبرامج ومشاريع المؤسسة والهيئة.. مشددا على مضاعفة الجهود لاستمرار النشاط، والحفاظ على مستوى المشاريع القائمة، وتوسيع أنشطتها واستثماراتها.

وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد استمع الوزير الدرة ونائبه محمد الهاشمي، ومعهما الرئيس التنفيذي للمؤسسة القبطان محمد أبوبكر بن إسحاق، من مدير الهيئة الدكتور إبراهيم الموشكي إلى شرح حول المهام التي تؤديها الهيئة للحفاظ على البيئة البحرية، وأبرز معوقات العمل، والإجراءات التي يمكن القيام بها للارتقاء بالأداء خلال الفترة المقبلة.

رافقه خلال الزيارة نائب الرئيس التنفيذي للمؤسسة، زيد أحمد الوشلي.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: تغيير موعد انطلاق كأس العالم 2022
عربي ودولي: الطيران الصهيوني يُحلق في الأجواء السعودية
رياضة: العراق ينسحب من بطولة رومانيا للتنس
أخبار: صد هجوم للمرتزقة في حيس ومصرع العشرات
عربي ودولي: 36 طفلاً فلسطينياً استشهدوا منذ بداية العام
اقتصاد: الذهب يتراجع من أعلى مستوياته في شهر
أخبار: تعرف على مخاطر الموز لعمل عضلة القلب
أخبار: ذمار.. توزيع مساعدات ومواد إيوائية للنازحين
أخبار: إصابة مواطن في نهم بانفجار قنبلة عنقودية
اقتصاد: انخفاض مؤشر بورصة مسقط
أخبار: الامين العام يعزي بوفاة الشيخ عوض العولقي
أخبار: الأرصاد يتوقع هطول أمطار ويدعو لتوخي الحيطة
أخبار: الأمين العام: أبناء شبوة سيفشلون مخططات العدوان في تدمير المحافظة وتمزيق وحدة اليمن
رياضة: ريال مدريد يتوج بكأس السوبر الأوروبي
رياضة: اليمن يتأهل إلى ربع نهائي دورة التضامن
أخبار: قوى العدوان ترتكب 158 خرقاً للهدنة الإنسانية
فنون ومنوعات: طرق بسيطة للتخلص من الصداع
عربي ودولي: مقتل زعيم عسكري لداعش في سوريا
علوم وتقنية: 5 أخطاء قاتلة تقضي على فوائد العصير
محافظات: توزيع أدوية على عمال النظافة في صنعاء
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي الصفي الكاهلي بوفاة والدته
أخبار: محافظ شبوة يحذر الفصائل الموالية للاحتلال من استهداف المدنيين
أخبار: مطار صنعاء الدولي: وصول ومغادرة 553 مسافراً
اقتصاد: انخفاض مؤشرات الأسهم اليابانية
عربي ودولي: الصحة العالمية: القردة بريئة من جدري القرود
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2022