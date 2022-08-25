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مهنئا ابوراس بالذكرى الـ40.. الوهباني يدعو لاستلهام تجربة التأسيس للحفاظ على الوطن

رفع الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام برقية تهنئة الى المناضل الشيخ صادق أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام بحلول الذكرى الـ40 لتأسيس المؤتمر جاء فيها:



الأخ المناضل الشيخ/ صادق أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام المحترم

بمناسبة الذكرى الاربعين لتأسيس المؤتمر الشعبي العام يسرني ان ارفع اليكم احر التهاني والتبريكات وعبركم الى نواب الرئيس والى كل قيادات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام، وكافة أبناء شعبنا اليمني العظيم.



ان هذه المناسبة هي محطة للتذكير بتلك اللحظة الفارقة في تاريخنا الوطني والسياسي بما مثلته من تجربة التأسيس للمؤتمر في 24 اغسطس 1982م من توجه يمني خالص قام على الحوار واسس لمفاهيم الشراكة الوطنية والتعايش بين الجميع واستطاع ان يكسر جمود الوضع السياسي الشمولي ويخرجه الى نور الحرية التي مثل المؤتمر مظلة وطنية لها ،وهي تجربة ما احوجنا اليوم الى استلهام الدروس منها خصوصا واليمن تمر بهذا المنعطف الخطير في ظل استمرار العدوان الغاشم والحصار الظالم وتصاعد وتيرة المخططات لتمزيقه وتقسيمه ،الامر الذي يجعلنا كيمنيين وكقوى سياسية احوج الى لحظة اعتراف وقبول بالأخر والتنازل لبعضنا البعض من اجل الحفاظ على ما تبقى لنا من بلدنا ووطننا ودولتنا.

مرة اخرى اكرر تهانينا لكم بهذه المناسبة و نتمنى لكم دوام الصحة والعافية والتوفيق في مهامكم لقيادة المؤتمر والاسهام في خدمة الوطن وهي مبادئ كنتم وستظلون عند مستوى تحمل مسؤوليتها كما عهدناكم وخبرناكم طيلة العقود الاربعة من عمر تنظيمنا الرائد .



اخوكم/

جابر عبدالله غالب الوهباني

الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام

