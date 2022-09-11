الأحد, 11-سبتمبر-2022 الساعة: 09:14 م - آخر تحديث: 08:33 م (33: 05) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
40 عاماً.. إنجازات وتحديات
بقلم/ صادق بن أمين أبوراس - رئيس المؤتمر الشعبي العام
هل يعيد احرار الجنوب اليمني ارث الوحدة اليمنية و”يقبرون” الانفصال؟
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
ليس مجرد شعار ..بل ثورة
توفيق الشرعبي
المؤتمر‮.. ‬عقود‮ ‬من‮ ‬الإنجازات‮ ‬التنموية‮ ‬والسياسية‬‬‬‬‬
م‮. ‬هشام‮ ‬شرف‮ ‬عبدالله‮ ❊‬‬‬‬‬
سلام ومحبة
الشيخ‮ ‬أكرم‮ ‬علي‮ ‬الشعيري‮ ❊‬‬‬‬‬
ذكرى‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬والميثاق‮ ‬الوطني‬‬‬‬
هاشم‮ ‬سعد‮ ‬بن‮ ‬عايود‮ ‬السقطري‮ ❊
(الميثاق الوطني) المرجعية الحقيقية للخروج من الأزمات
الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني ❊
المؤتمر.. منطلق البناء والتنمية والديمقراطية
فاطمة الخطري*
ذكرى‮ ‬أربعة‮ ‬عقود‮ ‬على‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮
علي‮ ‬ناصر‮ ‬محمد
بطاقة معايدة لليمن الموحد
د. عبدالخالق هادي طواف
أربعون عاماً من مسيرة النجاحات المؤتمرية
خالد سعيد الديني
أبو راس عمق الولاء والانتماء للوطن والمؤتمر .. وعنوان للقيادة والمسئولية
راسل‮ ‬القرشي
لماذا الشيخ/ (صادق امين ابوراس)؟!
محمد اللوزي
المؤتمر‮.. ‬الشجرة‮ ‬الوارفة
أحمد‮ ‬أحمد‮ ‬علي‮ ‬الجابر‮ ‬الاكهومي‮*
أخبار
المؤتمر نت - ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 188 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ24 ساعة الماضية

188 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية في 24 ساعة

المؤتمرنت -
188 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية في 24 ساعة
ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 188 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن خروقات العدوان تمثلت في 33 خرقاً بتحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي في أجواء محافظات مأرب، تعز، حجة، الجوف، صعدة، الحديدة، الضالع، البيضاء وجبهات الحدود.

وأشار المصدر إلى أن قوى العدوان والمرتزقة ارتكبوا 5 خروقات باستحداث تحصينات في شرق مزرعة مستور وغرب مزرعة سراج وفي الدنين والغويرق بمنطقة الجبلية في مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة وكذا في مقبنة بمحافظة تعز.

وأكد المصدر رصد 127 خرقاً بإطلاق نار على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة، الضالع، الحديدة، البيضاء وجبهات الحدود.

ولفت المصدر إلى أنه تم تسجيل 23 خرقاً بقصف مدفعي للمرتزقة، على محافظات مأرب، حجة، الحديدة، وجبهات ما وراء الحدود، حيث استهدف قصف مدفعي مكثف، مواقع الجيش واللجان في البلق الشرقي وملعاء والكسارة في محافظة مأرب، كما استهدف قصف مدفعي مواقع الجيش واللجان في غرب حرض وبني حسن بمحافظة حجة، وفي الملاحيظ بمحافظة صعدة.

وأفاد المصدر، بأن قصفاً مدفعياً مكثفاً للمرتزقة استهدف مواقع الجيش واللجان في شمال شرق حيس وفي منطقة الجبلية بمديرية التحيتا في محافظة الحديدة وكذا في مقبنة بمحافظة تعز، واستهدف قصف مدفعي مكثف مواقع الجيش واللجان في العمود بوادي جارة والخوبة والمطعن والباروكية بجيزان، وفي الصوح والبقاع بنجران.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: تونس ..غرق 11 مهاجرا غير شرعى
فنون ومنوعات: الإعدام شنقًا للمتهمين بقتل الإعلامية المصرية شيماء جمال
مجتمع مدني: 5 فئات الأكثر تضررا من التغيرات المناخية
رياضة: برشلونة يتصدر الليغا مؤقتاً برباعية في قادش
علوم وتقنية: عادات شائعة تسبب "كارثة صحية"
علوم وتقنية: علامات على أظافرك تكشف إصابتك بالسكري
رياضة: نابولي يقتنص صدارة الدوري الإيطالي
رياضة: بايرن يفرط في الصدارة.. ودورتموند يخسر
عربي ودولي: العراق.. القضاء على 7 من عناصر لـ"داعش"
رياضة: سان جيرمان يستعيد صدارة الدوري الفرنسي
رياضة: فوز صعب لإنتر ميلان على تورينو
أخبار: تصاعد وتيرة خروقات قوى العدوان للهدنة الإنسانية
أخبار: دارس: العدوان يتعمد المتاجرة بمعاناة اليمنيين
أخبار: إحتواء أزمة المشتقات النفطية وإنتهاء الطوابير أمام المحطات
محافظات: مناقشة أداء إدارات ديوان عام محافظة البيضاء
أخبار: نتيجة مباراة منتخب اليمن وفلسطين في تصفيات آسيا
أخبار: هطول أمطار متوقعة على محافظات
علوم وتقنية: هل هناك علاقة بين الصداع وتغير المواسم؟
علوم وتقنية: احترار الشرق الأوسط ضعفين المعدل العالمي
اقتصاد: الذهب يصعد مع ضعف الدولار
فنون ومنوعات: ميرفت أمين ترد على السخرية منها
أخبار: إجراءات رادعة ضد مخالفي حظر صيد خيار البحر
علوم وتقنية: أعراض خطيرة تشير إلى مشكلات في الكبد
قضايا وآراء: هل يعيد احرار الجنوب اليمني ارث الوحدة اليمنية و”يقبرون” الانفصال؟
مجتمع مدني: نصائح للوقاية من الإنفلونزا في الخريف
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2022