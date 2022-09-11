المؤتمرنت -

188 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية في 24 ساعة

ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 188 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأوضح مصدر عسكري أن خروقات العدوان تمثلت في 33 خرقاً بتحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي في أجواء محافظات مأرب، تعز، حجة، الجوف، صعدة، الحديدة، الضالع، البيضاء وجبهات الحدود.



وأشار المصدر إلى أن قوى العدوان والمرتزقة ارتكبوا 5 خروقات باستحداث تحصينات في شرق مزرعة مستور وغرب مزرعة سراج وفي الدنين والغويرق بمنطقة الجبلية في مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة وكذا في مقبنة بمحافظة تعز.



وأكد المصدر رصد 127 خرقاً بإطلاق نار على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة، الضالع، الحديدة، البيضاء وجبهات الحدود.



ولفت المصدر إلى أنه تم تسجيل 23 خرقاً بقصف مدفعي للمرتزقة، على محافظات مأرب، حجة، الحديدة، وجبهات ما وراء الحدود، حيث استهدف قصف مدفعي مكثف، مواقع الجيش واللجان في البلق الشرقي وملعاء والكسارة في محافظة مأرب، كما استهدف قصف مدفعي مواقع الجيش واللجان في غرب حرض وبني حسن بمحافظة حجة، وفي الملاحيظ بمحافظة صعدة.



وأفاد المصدر، بأن قصفاً مدفعياً مكثفاً للمرتزقة استهدف مواقع الجيش واللجان في شمال شرق حيس وفي منطقة الجبلية بمديرية التحيتا في محافظة الحديدة وكذا في مقبنة بمحافظة تعز، واستهدف قصف مدفعي مكثف مواقع الجيش واللجان في العمود بوادي جارة والخوبة والمطعن والباروكية بجيزان، وفي الصوح والبقاع بنجران.